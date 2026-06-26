Horas críticas en Venezuela tras los devastadores terremotos: "Empieza a ser cada vez más difícil encontrar gente viva"

"A medida que pasan las horas, va aumentando la cifra de fallecidos y heridos. El último balance oficial, anoche muy tarde, hablaba de más de 250 muertos y 4.000 y tantos heridos. El nivel de devastación en La Guaira es total. Estamos empezando a develar entre las 40 mil personas desaparecidas cuántas están con vida o han fallecido. En La Guaira ha sido muy complicado tener equipo pesado. La mayoría de los rescates han sido con picos, palas y sogas", graficó Gregorio Rojas, presentador de Venevisión.

26 de Junio de 2026 09:15hs

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