Cómo transformar residuos vegetales en proteínas para consumo humano

Sofía Cano Alfañar, Doctorando en Genética Vegetal en Países Bajos, es argentina y tras obtener una beca desarrolla esta investigación en Europa

26 de Junio de 2026 09:01hs

Sofía Cano Alfañar, es Doctorando en Genética Vegetal en Países Bajos. Es una joven correntina, que tras pasar su infancia entre los arrozales, estudió la universidad argentina perfeccionándose hasta obtener una serie de becas internacionales que le permitieron avanzar en investigación en genética vegetal.

Hoy trabaja en el desarrolo de "la transformación de residuos vegetales en proteínas para consumo humano", con la convicción de que "hay conciencia de los consumidores sobre los beneficios que aporta la proteína vegetal.”

Asegura que de pequeña, se imaginó "trabajando en los arrozales de Corrientes, pero mi vocación me llevó a recorrer otros países.”

En la actualidad, su tarea en una unviersidad holandesa es "investigar y analiar cuáles son los vegetales con mayor capacidad de fijar y acumular nitrógeno en sus hojas.”