Blangero: "nos roban ganado, alambrados, boyeros, cables y motores"

Sandro Blangero, presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de Justo Daract, aseguró que: “la escasa presencia policial y el poco respaldo de las autoridades agravan la indefensión en la que está viviendo el campo.”

26 de Junio de 2026 08:49hs

Productores de San Luis denuncian el robo de ganado, alambrados, boyeros, cables y motores, y aseguran que tras robar y faenar hacienda vacuna en los mismos campos, las comercializan "impunemente a través de las redes sociales, sin que medie ningún cuidado sanitario, ni control bromatológico". Y agregan que "aunque las denuncias se hacen, no prosperan", por lo que en los próximos días planifican realizar asambleas para analizar el tema y definir un accionar frente a "la indefensión" en la que, aseguran, se vive hoy en el campo.