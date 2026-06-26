Alejandro Mancuso: "Tenemos seis técnicos en el Mundial, hay un nivel tremendo en los entrenadores argentinos"

"Me puse muy feliz por el triunfo de Ecuador. Estaba siendo muy criticado, Beccacece, y hasta había anunciado que no iba a seguir. El entrenador de Alemania los puso a todos, pese a que ya tenía asegurado el primer puesto, una locura, pero habla de la seriedad que tienen", reconoció el entrenador. "Siempre hay entrenadores argentinos en todos lados. Hoy hay un montón en Brasil, donde siempre era muy difícil entrar. El nivel es altísimo, y va a ser cada vez mejor, porque se están formando bien", resaltó.

26 de Junio de 2026 11:47hs

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