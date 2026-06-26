Abogada del padre de Agostina Vega: "La responsabilidad se extiende a todos los que estaban en la casa"

La doctora Fernanda Alaniz se mostró "conforme" con la orden de detención a la pareja de Barrelier, y la consideró positiva "para evitar que se quiera hacer pasar por violentada a Marianela, porque es imposible que haya convivido trece años con una persona y no sé de cuenta de que vivía con un delincuente". Agregó que "Encontramos algunas incongruencias en el actuar de la madre de Agostina que son dignas de investigación. Ella no participó del femicidio, pero algunas cosas no nos cierran y vamos a pedir que se investigue".

26 de Junio de 2026 10:07hs

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