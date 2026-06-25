Importantes anuncios para Bariloche

Scioli y Cortés, anunciaron una serie de obras y actividades que se llevarán a cabo en esa ciudad, en el marco de un inicio de temporada invernal que tiene a esa localidad turística con más de 30 vuelos diarios en su aeropuerto y una creciente expectativa para las próximas vacaciones de invierno.

25 de Junio de 2026 11:36hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli le comunicó a el intendente de Bariloche, Walter Cortés, que se beneficiará con una reducción del 30 por ciento a los estudiantes que ingresen al Parque Nacional Nahuel Huapi en el marco de sus viajes de egresados de nivel secundario, organizados y comercializados por agencias de viajes legalmente habilitadas, merced a una gestión articulada por el presidente de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, con la Secretaría de Turismo y Ambiente y FAEVYT.

Además, el funcionario nacional confirmó al Intendente la iniciativa del Gobierno para llevar adelante la modernización de la infraestructura del Paso fronterizo Cardenal Samoré. Cortés, a su vez, anticipó que se realizarán obras de dragado en el Puerto de San Carlos, que coincide con la propuesta de Scioli, a través de Parques Nacionales, para que se desarrollen actividades deportivas náuticas en el espejo de agua del Nahuel Huapi.

Cortés confirmó también próximamente comenzará la obra de un Centro de Convenciones, que “marcará un antes y un después en el Turismo de Reuniones para la Ciudad”, y, al mismo tiempo, anticipó que el gobierno provincial de Río Negro llevará a cabo mejoras en la ruta de acceso al Aeropuerto, clave para el arribo y egreso de turistas.

Por último, ambos destacaron el impacto positivo del turismo deportivo, y en esa línea, la importancia de la prueba UTMB que se realizará en noviembre, sobre un circuito de 130 kms, con partida en el Centro Cívico de Bariloche y con recorrido por lagos, cerros, bosques, ríos y otros espacios de la geografía local.



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