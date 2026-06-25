Gerardo Salorio: "Messi y De Paul se fueron a una liga supuestamente menor para llegar con el rodaje necesario al Mundial"

"Jugando en ligas mayores, llegás con 55 partidos y mucho más golpes sobre el lomo", explicó el expreparador físico de la Selección. Salorio definió a cada integrante del cuerpo técnico de la Selección, todos expupilos suyos en Juveniles y/o en Mayores: "Scaloni era el preguntón, Aimar el que siempre escuchaba y decía lo justo, Samuel el de los silencios más elocuentes, y Ayala un líder que discretamente trabaja sobre los conflictos internos. Scaloni usa muy bien su cerebro y los de los otros".

25 de Junio de 2026 12:09hs

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