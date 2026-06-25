Este invierno, Movete por La Rioja con Previaje Riojano con chachos

El secretario de Turismo- José Rosa- destacó la importancia de sostener políticas activas de acompañamiento al sector en un contexto desafiante para la actividad: “Siempre digo que hay dos caminos posibles. Uno es mirar para otro lado y dejar que el mercado resuelva por sí solo las dificultades que atraviesa la actividad. El nuestro es distinto: acompañar, escuchar, atender y entender la realidad del sector turístico”, expresó.

25 de Junio de 2026 11:41hs

Ricardo Seronero



El Gobierno de La Rioja presentó oficialmente su Temporada de Invierno 2026 en la Ciudad de Buenos Aires, anunciando una nueva edición del Previaje Riojano, una herramienta impulsada en el marco del PLANTUR La Rioja 360 para incentivar la actividad turística, fortalecer las economías locales y generar más oportunidades en toda la provincia.

Esta propuesta fue compartida ante medios de comunicación nacionales y referentes del sector quienes conocieron de primera mano los principales atractivos y experiencias que ofrece el destino para esta temporada.

La jornada incluyó degustaciones de vinos de Bodega La Riojana y Finca Lomas Blanca, productos regionales de A’Chikán y Alfajores de Lelé, además de propuestas culturales que acercaron la identidad riojana al público y a la prensa especializada.

Como parte de esta estrategia de promoción, el lanzamiento de la temporada continuará en las provincias de Santa Fe y Córdoba, también consideradas mercados emisores estratégicos, con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de La Rioja e incentivar la llegada de visitantes durante el invierno.

Como parte de esta estrategia de promoción, el lanzamiento de la temporada continuará en las provincias de Santa Fe y Córdoba, también consideradas mercados emisores estratégicos, con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de La Rioja e incentivar la llegada de visitantes durante el invierno.

Previaje Riojano: un incentivo para viajar por La Rioja

Bajo el lema “Este invierno, Movete por La Rioja y ganá de visitante con el Previaje Riojano”, el programa brindará un beneficio concreto a quienes elijan recorrer la provincia. Al contratar servicios turísticos en prestadores adheridos, solicitar la factura correspondiente y realizar su canje, los viajeros podrán acceder a un reintegro del 50% en Chachos para seguir disfrutando de nuevas experiencias dentro del territorio provincial.

La iniciativa está destinada tanto a turistas que visiten La Rioja desde distintos puntos del país como a los propios riojanos, promoviendo el turismo nacional e interno y fortaleciendo la actividad de alojamientos, agencias de viajes, establecimientos gastronómicos, bodegas, prestadores turísticos y comercios en general.

Una política que fortalece la economía local

Al otorgar el beneficio en Chachos, el Gobierno de La Rioja impulsa un modelo que favorece tanto al turista como al desarrollo económico provincial, garantizando que los recursos generados por la actividad permanezcan dentro del territorio. De esta manera, el consumo se canaliza hacia comercios y prestadores locales, fortaleciendo el circuito económico, generando empleo y potenciando las economías regionales.

Tras los resultados positivos obtenidos en la edición 2025, la provincia renueva esta política pública, reafirmando su compromiso con el turismo como motor de desarrollo, integración territorial y crecimiento económico.

Durante la presentación, el secretario de Turismo- José Rosa- destacó la importancia de sostener políticas activas de acompañamiento al sector en un contexto desafiante para la actividad: “Siempre digo que hay dos caminos posibles. Uno es mirar para otro lado y dejar que el mercado resuelva por sí solo las dificultades que atraviesa la actividad. El nuestro es distinto: acompañar, escuchar, atender y entender la realidad del sector turístico”, expresó.

En ese sentido, señaló que la gestión provincial mantiene un trabajo permanente junto a cámaras empresarias, prestadores y referentes del sector para analizar indicadores, evaluar el contexto y definir estrategias que permitan sostener el crecimiento de la actividad. “En un escenario complejo, la decisión del gobernador Ricardo Quintela es clara: estar presentes y generar herramientas concretas para sostener el movimiento turístico y la economía de cientos de familias riojanas”, afirmó.

Asimismo, remarcó que la nueva edición del programa busca beneficiar tanto a los prestadores como a quienes eligen viajar. “El Previaje Riojano con Chachos no solo es un respaldo para el sector, sino también una herramienta para el visitante, que hoy también sabe lo que cuesta gastar y necesita alternativas para poder viajar”.

En los próximos días se dará a conocer la información operativa del programa, incluyendo bases y condiciones, prestadores adheridos, puntos de canje y demás aspectos necesarios para acceder al beneficio, a través de los canales oficiales de la Secretaría de Turismo.

Este invierno, “Movete por La Rioja y ganá de visitante con el Previaje Riojano”. Una política pública que transforma cada viaje en una oportunidad para disfrutar más e impulsar el desarrollo turístico y económico de toda la provincia.

Más info: turismo.larioja.gob.ar

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