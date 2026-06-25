Desplome del consumo: "En comparación con años buenos, está 20-25% abajo"

"El consumo en plataformas es absolutamente mínimo en comparación con el volumen de ventas totales, aunque creció muchísimo. Muchas pymes venden online, los cálculos están hechos sobre esa base también. La estabilidad y el superávit fiscal se han logrado en base a una situación verdaderamente dramática, que involucra a todo el mercado de consumo y afecta a jubilados, discapacitados, trabajadores, militares, familias endeudadas. Son todos datos que muestran la caída de la actividad. Quedaron sin empleo 350 mil trabajadores, lo fundamental son de las pymes que han cerrado", resumió Osvaldo Cornide, presidente honorario de la CAME.

25 de Junio de 2026 09:20hs

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