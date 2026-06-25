Caso Agostina Vega: detuvieron a la pareja de Barrelier

La medida fue ordenada por el fiscal Raúl Garzón y apunta a que Marianela Soledad Palmero podría haber intervenido en la ocultación de pruebas. Ella convivía con el acusado y tiene una hija con él.

25 de Junio de 2026 12:53hs

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó una detención: la policía aprehendió a Marianela Soledad Palmero, pareja del principal sospechoso, Claudio Barrelier. La medida fue ordenada por el fiscal Raúl Garzón y apunta a que Palmero podría haber intervenido en la ocultación de pruebas. Ella convivía con el acusado y tiene una hija con él.

Los pesquisas creen que Palmero estaba en la vivienda de barrio Cofico la noche en que Agostina fue vista por última vez y que su presencia allí resulta relevante para reconstruir los hechos. Su declaración fue incorporada al expediente tras el levantamiento del secreto de sumario y motivó la orden de detención horas después de trascender.

En su testimonio la mujer describió los movimientos de Barrelier la noche del 23 de mayo. Relató que él jugaba en el living, pidió dinero alrededor de las 21:45 —unos 3.000 pesos que reunieron entre ella y su hija—, salió menos de 20 minutos y regresó sin hacer comentarios; luego comió dos empanadas y se acostó cerca de las tres de la madrugada.

Palmero también consignó lo que Barrelier le dijo al día siguiente, cuando la foto de la adolescente circuló en redes: según él, la conocía por vínculos con un torneo de fútbol, la había ayudado económicamente para un remis y después la joven se habría subido a un Volkswagen Gol rojo. La mujer dijo que lo reprendió por su conducta y recordó haberle dicho “de tan bueno, sos boludo”.