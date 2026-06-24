Pancho Ferraro recordó el primer Mundial que ganó Messi: "Te miraba, no te hablaba mucho, hablaba en la cancha"

El entrenador de la recordada Selección Juvenil campeona Sub20 en Holanda 2005 comentó que, en el partido contra Alemania, "estamos ganando 1 a 0, yo ya había hecho el cambio de siempre y me lo echan al Chaco Torres. Lo saco (a Messi), el mentón en el tobillo. Después, en el hotal, me llamó y me pidió perdón. Le dije solamente que no me lo haga más ni a ningún técnico: se lo hizo a todos. Después, con el tiempo, con Scaloni, entendió; hablan y se ponen de acuerdo. Es un embajador, un ejemplo para todos y me emociona verlo", resumió el DT.

24 de Junio de 2026 10:59hs

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