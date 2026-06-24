Pablo Juliano, diputado radical: "Cuando tenés que explicar lo que hiciste, es porque algo no anduvo bien"

El diputado radical del bloque Provincias Unidas se refirió en esos términos a la decisión de la UCR de no dar cuórum en la sesión de la Cámara baja que pretendía llamar a interpelación a Adorni. "¿A quien estamos beneficiando? ¿No era un gobierno libertario? No, el Gobierno elige a los ganadores. Creo que hay un sector del radicalismo que renuncia a la política nacional. Hay una subespecie de la dirigencia política que no termina de entender que es un tema nacional, los diputados que dicen que representan a sus provincias que vuelvan a sus provincias", clamó el legislador del bloque Provincias Unidas.

24 de Junio de 2026 08:50hs

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