Oscar Zago: "El oficialismo no se está haciendo cargo, no cumplen el procedimiento, el Gobierno es cómplice de Adorni"

"El objetivo se cumplió de la misma manera que si hubiéramos tenido sesión o cuórum. Nosotros queremos que venga el jefe de ministros a hablar, a decirnos lo que no nos dijo, porque nos mintió. El oficialismo comprendió una hora antes de la sesión que tenía que hacer otra cosa porque si no iba a ser más doloroso para ellos. Ellos cedieron a nuestro pedido. Yo se que se están diciendo cosas, que somos cómplices, que hubo plata de por medio. No es así, hay otros que quieren tener el minuto de fama", reconoció el diputado del MID.

24 de Junio de 2026 08:30hs

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