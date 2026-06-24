Misiones para misioneros: Beneficios exclusivos para recorrer y disfrutar la provincia

Hasta el 31 de julio, residentes de Misiones podrán acceder a promociones especiales en parques provinciales, gastronomía, experiencias y circuitos turísticos.

24 de Junio de 2026 13:52hs

Por Ricardo Seronero

Con el objetivo de seguir fortaleciendo el turismo interno y promover que más misioneros recorran y disfruten de los atractivos de la provincia, el Ministerio de Turismo de Misiones extendió la propuesta “Misiones para misioneros”, una iniciativa que ofrece beneficios exclusivos para residentes, hasta el 31 de julio.

La promoción incluye descuentos en entradas, gastronomía y experiencias turísticas en el Parque Temático de la Cruz, el Parque Provincial Salto Encantado, el Parque Provincial Moconá, además de beneficios integrados con los Conjuntos Jesuítico-Guaraníes.

Durante el período de vigencia, los residentes de Misiones podrán acceder a una tarifa promocional de $3.000 en las entradas a los tres parques, cuyo valor habitual es de $4.200. Además, se mantendrá el ingreso gratuito para residentes de municipios cercanos: Santa Ana y Cerro Corá en el caso del Parque Temático de la Cruz; Salto Encantado y Aristóbulo del Valle para el Parque Provincial Salto Encantado; y El Soberbio y San Pedro para el Parque Provincial Moconá.

La propuesta también contempla descuentos en servicios gastronómicos y experiencias dentro de cada espacio. En el Parque Temático de la Cruz habrá un 15% OFF en Santanero Restó y Santanero Bar. En Salto Encantado, además del 15% OFF en el restaurante, se aplicará el 10% OFF para actividades de inmersión de selva y experiencias encantadas, sujetas a disponibilidad y con inscripción previa al 3755 663775. En Moconá, los visitantes podrán acceder a un 15% OFF en Yaboty Restó y un 10% OFF en paseos náuticos.

Como parte de la articulación entre distintos atractivos turísticos de la provincia, quienes presenten su ticket de ingreso a alguno de los parques podrán acceder a promociones 2x1 en los Conjuntos Jesuítico-Guaraníes, y viceversa.

La iniciativa busca incentivar las escapadas internas, acercar nuevas experiencias a los residentes y fortalecer el vínculo de los misioneros con los destinos, la naturaleza y el patrimonio cultural de la provincia.

Los beneficios estarán vigentes todos los días, serán exclusivos para residentes de Misiones presentando DNI y podrán abonarse con todos los medios de pago.



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