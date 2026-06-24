Miles de usuarios sin luz por una falla en Edesur

Según el ENRE, la falla afectó la red de media tensión de la concesión de Edesur y se registró a las 6.55, involucrando a más de 32 mil usuarios. Más de 8 mil unidades familiares quedaban sin energía eléctrica pasadas las 11.

24 de Junio de 2026 11:22hs

Un corte masivo de energía dejó esta mañana sin suministro a miles de usuarios en la zona sur del Gran Buenos Aires, en plena vigencia de una alerta amarilla por frío extremo emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. Según el ENRE, la falla afectó la red de media tensión de la concesión de Edesur y se registró a las 6.55, cuando muchas familias se preparaban para ir a trabajar y a la escuela.

Al inicio de la mañana el organismo reportó 32.200 usuarios sin luz, con Avellaneda como el partido más perjudicado y otros reclamos en Lanús y Florencio Varela. Los equipos técnicos de la empresa trabajaron en forma escalonada para restablecer el servicio y pasadas las 10.15 buena parte de los hogares ya había recuperado la energía, aunque aún permanecían afectados cerca de 14.000 usuarios. Pasadas las 11, todavía más de 8.000 usuarios están sin el servicio.

El ENRE había estimado una normalización hacia las 10.30, pero cuando más de la mitad de los clientes había vuelto a tener suministro la previsión se extendió hasta las 12.30 para el resto de la zona. Desde Edesur informaron en redes que la falla se produce en su red y pidieron disculpas a los usuarios mientras sus técnicos continuaban las tareas de reparación.

El apagón coincidió con una de las mañanas más frías del año: el SMN anunciaba mínima de 2 °C y a las 7 el termómetro marcaba 6,5 °C con sensación térmica de 5,6 °C. Vecinos publicaron quejas en redes sociales reportando la falta de luz y describieron dificultades para trabajar y para pasar la mañana en condiciones de bajas temperaturas, una situación que agrava el riesgo para grupos vulnerables como niños y adultos mayores.