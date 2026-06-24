Los contagios de tuberculosis subieron más del 70% en los últimos cinco años

La CABA y la PBA reunieron dos tercios de los afectados. Al medir la incidencia por cada 100.000 habitantes, Salta lideró las tasas, con CABA y Jujuy entre las jurisdicciones más afectadas.

24 de Junio de 2026 13:25hs

El Ministerio de Salud confirmó un aumento de los contagios de tuberculosis en Argentina: hasta la semana epidemiológica 22 de 2026 se notificaron 6.482 casos, 133 más que en el mismo período del año anterior. El avance no fue homogéneo y mostró diferencias marcadas entre regiones, con variaciones que preocupan a las autoridades sanitarias.

La región Centro aportó el mayor aumento absoluto de casos, aunque en el interior varias provincias exhibieron subas porcentuales significativas. Misiones registró el mayor salto relativo, seguida por Mendoza y Entre Ríos, mientras que la región Sur presentó una caída en las notificaciones.

En el análisis histórico por distritos, la densidad poblacional concentra la mayoría de los casos: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires reunieron dos tercios de los afectados. Sin embargo, al medir la incidencia por cada 100.000 habitantes, Salta lideró las tasas, con CABA y Jujuy también entre las jurisdicciones más afectadas.

Frente a ese panorama, el Gobierno priorizó el refuerzo de la detección y el abastecimiento de insumos. Desde diciembre se distribuyeron cartuchos para diagnóstico molecular y dosis de PPD, y se mantiene un monitoreo estricto de la tuberculosis farmacorresistente, con 546 pacientes en tratamiento nominalizado, mayoritariamente en el AMBA.