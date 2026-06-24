Hallaron el cuerpo de una niñera de 19 años que estaba desaparecida, y detuvieron a un sospechoso

Guadalupe Ramos había sido vista por última vez el domingo cuando salió a acompañar hasta su casa al niño que cuidaba; desde entonces su familia y vecinos la buscaron sin descanso.

24 de Junio de 2026 12:58hs

Tras dos días de búsqueda colectiva, esta madrugada hallaron el cuerpo de Guadalupe Ramos en la ciudad de Orán. La joven, de 19 años, había sido vista por última vez el domingo cuando salió a acompañar hasta su casa al niño que cuidaba; desde entonces su familia y vecinos la buscaron sin descanso.

Las pesquisas se centraron en imágenes de cámaras de seguridad y en el rastreo de su círculo más cercano. El cadáver fue encontrado en una vivienda del barrio Aeroparque vinculada al entorno familiar, aunque las autoridades aún intentan precisar las circunstancias del hallazgo.

Casi en simultáneo con el descubrimiento, la policía detuvo a un joven que habría mantenido una relación con la víctima y es ahora el principal sospechoso. Los investigadores señalaron que su conducta durante los días de búsqueda y la falta de comunicación con la familia despertaron sospechas.

Parientes y allegados de Guadalupe, que encabezaron la movilización en redes y en la calle, reclamaron respuestas y acompañamiento. Su hermana Noelia publicó un mensaje de agradecimiento a quienes ayudaron en la búsqueda y anunció que podrá despedirse: "La voy a poder ver por última vez", escribió.

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