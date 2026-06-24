Fuerte impulso a la gastronomía de Neuquén

Con el objetivo de promover la cocina regional, fortalecer su posicionamiento como atractivo turístico y potenciar el uso de productos locales en toda la provincia, el gobernador Figueroa firmó un convenio que tendrá una vigencia de dos años, permitiendo de esta forma consolidar una agenda de trabajo conjunta. Cabe destacar que la gastronomía es uno de los principales símbolos de identidad de Neuquén.

24 de Junio de 2026 11:27hs

Por Ricardo Seronero

La gastronomía neuquina dio un nuevo paso en su consolidación como expresión cultural y atractivo turístico con la firma de un convenio de colaboración entre el gobierno provincial y la Ruta de la Gastronomía Neuquina. El acuerdo fue rubricado por el gobernador Rolando Figueroa; la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves y los chefs integrantes de esta agrupación que representa la diversidad culinaria del territorio provincial.

La Ruta de la Gastronomía Neuquina está integrada por seis cocineros embajadores: Martín Páez, Claudio Abraham, Nahuel Sepúlveda, Cristian Alfaro, Sebastián Caliva y Emanuel Antimi.

Desde distintos puntos de la provincia, comparten una misma visión basada en la utilización de productos regionales, la puesta en valor de las tradiciones locales y la construcción de una identidad gastronómica propia.

Firmado a través del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, el convenio establece un marco de colaboración institucional destinado a fortalecer, promover y posicionar la gastronomía neuquina como patrimonio cultural, atractivo turístico y herramienta de desarrollo territorial. Para ello se impulsarán acciones conjuntas de promoción, capacitación, participación en eventos, generación de contenidos y difusión de la identidad gastronómica provincial en ámbitos locales, nacionales e internacionales.

Entre los compromisos asumidos por el ministerio se destacan el acompañamiento a los integrantes de la Ruta en ferias, exposiciones y encuentros gastronómicos; la incorporación de la agrupación en campañas promocionales y agendas turísticas oficiales; el financiamiento de insumos y productos regionales para demostraciones culinarias; y el desarrollo de espacios de difusión que permitan visibilizar la riqueza gastronómica neuquina. Asimismo, se promoverán prácticas sustentables y se acercarán herramientas de financiamiento y fortalecimiento para el sector.

Por su parte, la Ruta de la Gastronomía Neuquina se comprometió a priorizar el uso de productos de origen neuquino, difundir los atractivos turísticos y culturales de la provincia, promover el intercambio de conocimientos con productores y referentes gastronómicos, colaborar en acciones educativas y comunitarias, y generar experiencias destinadas a prensa, operadores turísticos y creadores de contenido.

El convenio tendrá una vigencia de dos años y permitirá consolidar una agenda de trabajo conjunta orientada a fortalecer la gastronomía como uno de los principales símbolos de identidad de Neuquén.

También participó de la firma del acuerdo el subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano.

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