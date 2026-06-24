Despega el primer avión de Iberia con wifi de alta velocidad gratuito de Starlink

“Estamos encantados de convertirnos en la primera aerolínea española que ofrece la conexión a internet más rápida a bordo del mercado. Sabemos que para nuestros clientes es muy importante poder seguir conectados durante el vuelo, tanto si viajan por trabajo como por ocio, y gracias a este nuevo servicio vamos a mejorar de forma significativa su experiencia a bordo”, ha reconocido Beatriz Guillén, directora de Clientes de Iberia.

24 de Junio de 2026 12:50hs

Por Ricardo Seronero

El primer avión de Iberia equipado con Wi-Fi gratuito de alta velocidad despegó desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El vuelo, con destino a Sao Paulo y matrícula EC-MAA, es el primero de la flota de la aerolínea equipado con la avanzada tecnología de Starlink, que permite a sus clientes contar con una conexión a internet de alta velocidad en cualquier lugar del planeta.

Con este nuevo y mejorado sistema de conectividad a bordo, Iberia se convierte en la primera aerolínea española en incorporar el sistema de conectividad vía satélite desarrollado por SpaceX. Los pasajeros del vuelo IB3267 han podido disfrutar de este nuevo y mejorado sistema de conectividad a bordo, diseñado para soportar múltiples dispositivos conectados simultáneamente y garantizar una experiencia fluida para todos los clientes. La conexión es más rápida y estable que los sistemas tradicionales gracias a la constelación de miles de satélites de órbita baja terrestre de Starlink.

El nuevo servicio será gratuito para los clientes de todas las cabinas -Turista, Turista Premium y Business- y ofrecerá una experiencia de conectividad similar a la del hogar, con velocidades de hasta 500 Mbps. Esto permitirá realizar actividades de alto consumo de ancho de banda, como la retransmisión de eventos en directo, videollamadas, videojuegos en línea, navegación simultánea y trabajo remoto. Además, la conectividad estará disponible durante todo el viaje, desde el embarque hasta la llegada (gate-to-gate), y proporciona una experiencia digital a bordo más fluida y consistente.

“Estamos encantados de convertirnos en la primera aerolínea española que ofrece la conexión a internet más rápida a bordo del mercado. Sabemos que para nuestros clientes es muy importante poder seguir conectados durante el vuelo, tanto si viajan por trabajo como por ocio, y gracias a este nuevo servicio vamos a mejorar de forma significativa su experiencia a bordo. Además, este proyecto refleja nuestro compromiso con la innovación y la digitalización, dos ejes clave del Plan de Vuelo 2030”, ha reconocido Beatriz Guillén, directora de Clientes de Iberia.

La conectividad impulsa el Plan de Vuelo 2030

Este hito ha sido posible gracias al acuerdo estratégico que el grupo IAG firmó con Starlink el pasado mes de noviembre. Starlink es la constelación de satélites más avanzada del mundo, desarrollada por SpaceX. La incorporación de este sistema mejorado de conectividad a bordo refuerza el compromiso de Iberia con la innovación y la digitalización, dos pilares esenciales del Plan de Vuelo 2030.

La hoja de ruta de la compañía contempla inversiones por un total de 6000 millones de euros en áreas clave como la experiencia del cliente, la inteligencia artificial, la renovación de la flota y el desarrollo de Ciudad Iberia, un centro de referencia para la innovación aeronáutica.

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