Confirman el primer caso de ébola en Francia

El paciente, un médico que estuvo trabajando en el Congo, recibe atención en un centro de referencia. El tratamiento se desarrolla bajo estrictos protocolos de bioseguridad.

24 de Junio de 2026 12:19hs

Francia confirmó el primer caso de ébola vinculado al brote actual: un médico que regresó de una misión humanitaria en la República Democrática del Congo dio positivo, según informó el Ministerio de Sanidad. Las autoridades indicaron que el profesional había trabajado en una zona donde circula el virus.

El ministerio precisó que el paciente recibe atención en un centro de referencia y que el tratamiento se desarrolla bajo estrictos protocolos de bioseguridad. No se ofrecieron detalles sobre las condiciones del viaje ni sobre contactos cercanos.

Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica y medidas de control para evitar la transmisión fuera del entorno hospitalario. La confirmación del caso obliga a reforzar los dispositivos de detección y contingencia en puntos de entrada y centros de salud.