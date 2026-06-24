"Caminos de Belgrano": donde la historia une al país

"El turismo enseña sobre nuestros recursos naturales e historia”, así lo manifestó Daniel Scioli en la presentación del programa que une la identidad federal en 10 provincias argentinas. “Es un gran desafío, que a través del turismo, podamos seguir haciendo conocer las enseñanzas y el ejemplo de vida de Manuel Belgrano, que transitó y luchó por la libertad, esa libertad que nos hace grandes como país” destacó Domingo Amaya.

24 de Junio de 2026 13:50hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, participó de la presentación del programa “Caminos de Belgrano”. Esta iniciativa, más allá de su indudable valor turístico, constituye un acto de identidad y construcción federal.

Del encuentro también asistieron la secretaria de Turismo de Santa Fe, Marcela Aeberhard; el presidente y el secretario general del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya y Marcos Díaz, y la presidente de la Cámara Argentina de Turismo,Laura Teruel. Los mismos, junto a Scioli, firmaron un acta de voluntad del programa, en la que se comprometieron a trabajar de manera articulada en la construcción del producto turístico interprovincial.

Scioli destacó la iniciativa que integra diez provincias argentinas y que fue impulsada por Tucumán y Santa Fe. También indicó el valor educativo, social y económico: "El turismo enseña sobre nuestros recursos naturales e historia. Por eso estamos movilizando toda la fuerza de nuestro sector para llevar adelante proyectos de este tipo. Estamos ante una oportunidad extraordinaria por el valor del turismo educativo”.

Además el Secretario manifestó: “Hemos logrado un sector turístico con actitud, con decisión, comprometido, tanto las provincias como los sectores público y privado. El mérito es de ustedes poner en valor la oferta turística y encontrar las oportunidades”.

Domingo Amaya destacó que “este programa es un gran desafío, que a través del turismo, podamos seguir haciendo conocer las enseñanzas y el ejemplo de vida de Manual Belgrano, que transitó y luchó por la libertad, esa libertad que nos hace grandes como país”.

Marcela Aeberhard señaló que “es el momento para comenzar un circuito turístico con valor patrimonial histórico”, agregó que el turismo cultural y educativo son claves en Argentina e hizo referencia a la “Semana de la Bandera” que se llevó a cabo en la ciudad de Rosario, con la presencia de más de 3.500 niños de 850 escuelas del país que realizaron su promesa a la Bandera.

También tomó la palabra el presidente del Instituto Nacional Belgraniano, Manuel Belgrano, sostuvo: “El mundo es ávido del turismo histórico. Los extranjeros que vienen quieren conocer nuestra historia, por lo que Caminos de Belgrano es fundamental, es la veta de lo que se tiene que mostrar. El turismo enseña, además de disfrutarse, por lo que el turismo escolar es una idea fantástica”.

“Caminos de Belgrano” es un proyecto impulsado por el Ente Tucumán Turismo y la Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa Fe, con la colaboración de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación. Cuenta, además, con el apoyo de las provincias donde el general Manuel Belgrano dejó su huella, realzando el legado del prócer y el orgullo nacional.

Durante la presentación, se explicó que el programa tiene como objetivos principales la recuperación y puesta en valor de los lugares vinculados a la vida y obra de Manuel Belgrano, mediante el desarrollo de circuitos turísticos, actividades culturales y educativas y recreaciones históricas. A través de la integración de diez provincias argentinas, esta iniciativa busca fortalecer la identidad nacional, promover un turismo genuinamente federal y dinamizar las economías locales.

Más que un recorrido histórico, la propuesta invita a reflexionar sobre los valores que Belgrano representó y a comprender que la patria se construye cada día mediante el compromiso, la unidad y el trabajo por las generaciones futuras.



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