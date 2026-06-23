Juntos en Continental

Oscar Olivero: "En el único lugar de la República que falta GNC de manera crítica es en La Plata"

El vicepresidente de la Cámara Argentina de GNC puntualizó que "es la única ciudad de la República en la que todos empezaron a contratar servicio interrumpible. En La Plata hay 46 estaciones (de GNC), y prácticamente 41-42 son interrumpibles. El problema es que en estos días, los residenciales aumentan su consumo del 14% al 70-80%. Argentina tiene el gas en Vaca Muerta, pero faltan los gasoductos para trasladar el gas a tiempo en días de tanto frío", matizó.
23 de Junio de 2026 09:48hs
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