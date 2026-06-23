Murió una mujer por hantavirus en Bariloche

Era esposa de un paciente que había estado internado 45 días antes y ya había recibido el alta. Había completado el aislamiento preventivo de 21 días para contactos estrechos y no presentó síntomas durante ese período.

23 de Junio de 2026 13:36hs

Una mujer de 45 años falleció en San Carlos de Bariloche tras contraer hantavirus, informó el hospital local. Se trata de la esposa de un paciente que había estado internado 45 días antes y ya había recibido el alta. La mujer había completado el aislamiento preventivo de 21 días para contactos estrechos y no presentó síntomas durante ese período.

Días después comenzó con un cuadro inicialmente interpretado como infección urinaria; luego desarrolló fiebre, mialgias y tos. Tras activarse los protocolos sanitarios y realizar estudios de laboratorio, se confirmó la infección por hantavirus. A pesar del tratamiento en la Unidad de Terapia Intensiva y de recibir asistencia respiratoria mecánica, su estado se deterioró rápidamente y murió.

El Ministerio de Salud provincial emitió un comunicado para reforzar las medidas de prevención y pidió a la población extremar cuidados para evitar nuevos contagios. Recordó que la transmisión suele producirse por contacto con secreciones o excrementos de roedores infectados y que en la región patagónica existe además una variante que puede transmitirse entre personas.

Las autoridades sanitarias enumeraron los síntomas más frecuentes —fiebre, dolor muscular, cefalea, náuseas, vómitos y dolor abdominal— y recomendaron acudir de inmediato al centro de salud ante su aparición o ante la sospecha de contacto con un caso. También difundieron precauciones para manipular roedores muertos: rociarlos con una solución de agua y lavandina al 10%, esperar 30 minutos y luego retirarlos con guantes o bolsas, colocándolos en doble bolsa para su eliminación segura.