Lavado de dinero: citan a indagatoria al exdiputado Espert

Las indagatorias buscan establecer si hubo maniobras financieras destinadas a ocultar el origen ilícito de fondos y si Espert intervino en esos circuitos económicos.

23 de Junio de 2026 13:42hs

El juez federal Lino Mirabelli citó a indagatoria al exdiputado José Luis Espert en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. La decisión responde a un pedido del fiscal federal Fernando Domínguez y la audiencia quedó fijada para el 30 de junio. Espert deberá presentarse ante el juzgado para responder sobre los vínculos que alimentan la hipótesis procesal.

El expediente centra la pesquisa en los lazos del exlegislador con el empresario Fred Machado, quien afronta causas en el país y fue condenado en Estados Unidos por fraude y lavado. Las indagatorias buscan establecer si hubo maniobras financieras destinadas a ocultar el origen ilícito de fondos y si Espert intervino en esos circuitos económicos.

La citación ocurre en el contexto del escándalo político que afectó a Espert en 2025, cuando trascendieron documentos y comunicaciones que pusieron en tela de juicio su financiación política y relaciones empresariales. Aquella controversia derivó en investigaciones internas y presiones públicas que quebraron la imagen del líder y alimentaron dudas sobre el origen de recursos vinculados a su espacio.

En paralelo, la causa que involucra a Machado profundizó sus ramificaciones judiciales tras el fallo estadounidense, donde se lo encontró culpable por hechos vinculados al lavado de activos y fraude transnacional. Esas condenas en el exterior complican la trama investigativa local, ya que los tribunales intentan rastrear conexiones financieras entre los imputados y determinar responsabilidades penales complementarias.















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