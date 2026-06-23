Jesica Cirio entregó su celular y fijó domicilio ante el juez Armella

El magistrado había dado un plazo de 24 horas para que la conductora entregara el celular con el fin de verificar si las grabaciones viralizadas se almacenaban allí.

23 de Junio de 2026 13:15hs

Jesica Cirio entregó su teléfono móvil y fijó domicilio tras una orden del juez Luis Armella, en el marco de la causa iniciada por la difusión de videos en los que aparecen fajos de dólares en su vestidor. El dispositivo y las claves fueron entregados por su abogado, Claudio Caffarello, a Gendarmería, que quedó a cargo de la custodia y del resguardo para las pericias.

El magistrado había dado un plazo de 24 horas para que la conductora entregara el celular con el fin de verificar si las grabaciones viralizadas se almacenaban allí. El sábado se realizaron allanamientos en su vivienda y en la del exesposo, Elías Piccirillo; en esta última diligencia el teléfono exhibido por el acusado fue sometido a peritaje y no arrojó resultados positivos.

Cirio había difundido un comunicado en el que afirmó que las grabaciones provinieron de maniobras ilícitas y denunció una vulneración sin su consentimiento de sus archivos audiovisuales. En la misma nota sostuvo que desde hace más de un año viene siendo objeto de intentos de extorsión, con amenazas de difundir imágenes de carácter íntimo y privado.

La modelo además defendió la transparencia de sus ingresos, al señalar que trabaja desde los 18 años en el sector privado y que todas sus declaraciones ante la autoridad fiscal están en regla. Concluyó asegurando que permanecerá a disposición de la Justicia.