El Gran Escenario del Atlántico: se vive la Temporada de fauna marina en Río Negro

El secretario de Turismo de Las Grutas (y presidente de la Agencia de Turismo de la Municipalidad de San Antonio Oeste) Rodolfo Hidalgo destacó que “la costa rionegrina tiene un potencial único en el país; es, sin lugar a dudas, el sitio donde nos encontramos con la versión más pura y salvaje de nuestro Golfo".

23 de Junio de 2026 11:38hs

Por Ricardo Seronero



La naturaleza prepara su despliegue más ambicioso en la costa rionegrina. Con la llegada de los primeros vientos frescos del invierno, las aguas del Golfo San Matías se transforman en un santuario vibrante donde la vida silvestre es la única protagonista.

Desde El Cóndor hasta Playas Doradas, visitando Las Grutas y el puerto de San Antonio, en un maravilloso abanico escénico, la provincia se posiciona una vez más como el destino de excelencia para quienes buscan un contacto genuino y respetuoso con el ecosistema marino.

Un desfile de gigantes

La temporada ofrece un espectáculo que combina la majestuosidad de la Ballena Franca Austral, declarada Monumento Natural, con la energía de delfines y lobos marinos.

Avistaje Embarcado : Entre junio y octubre, las ballenas francas australes dominan la escena en el Puerto de San Antonio Este y Las Grutas. Las excursiones, que duran aproximadamente 2 horas y media, parten desde la Tercera Bajada y Piedras Coloradas en Las Grutas y desde el Parador Serena en Puerto del Este.

Santuarios en Tierra: Cerca de Viedma, la Reserva Provincial Punta Bermeja alberga un apostadero permanente de más de 4.000 lobos marinos de un pelo, observables desde miradores en lo alto de imponentes acantilados. Muy cerca, en el Balneario El Cóndor, se encuentra la colonia de loros barranqueros más grande del mundo.

El "Vergel" de Islote Lobos: Situado en el Golfo San Matías, el Parque Nacional Islote Lobos es un refugio de biodiversidad. Allí, de septiembre a marzo, conviven colonias reproductivas de pingüinos de Magallanes, flamencos australes, gaviotines reales y lobos marinos. Se accede por la Ruta 3 hacia Sierra Grande y Playas Doradas, desde donde se puede llegar a los islotes por embarcación.

Turismo y Conservación: El equilibrio necesario

Río Negro prioriza este producto desde un enfoque de turismo responsable. Las navegaciones se rigen por estrictos protocolos de seguridad y respeto hacia los animales, asegurando que la actividad humana no interfiera en los ciclos vitales de las especies que eligen estas aguas para reproducirse o descansar.

"No es solo ver ejemplares majestuosos; es entender que somos invitados en su casa. La transparencia del agua en el Golfo San Matías y la tranquilidad de sus costas brindan un escenario de visibilidad única en la región", señalan expertos en conservación local.

El secretario de Turismo de Las Grutas (y presidente de la Agencia de Turismo de la Municipalidad de San Antonio Oeste) Rodolfo Hidalgo destacó que “la costa rionegrina tiene un potencial único en el país; es, sin lugar a dudas, el sitio donde nos encontramos con la versión más pura y salvaje de nuestro Golfo. Desde Las Grutas y todo el Golfo San Matías estamos absolutamente listos para dar inicio a una nueva temporada de fauna marina, presentando un destino maravilloso que combina naturaleza en estado puro con la infraestructura adecuada.” Agrega sobre la infraestructura que “nos hemos preparado intensamente para que quienes nos visiten encuentren servicios de calidad, tanto en las excursiones de avistaje como en la gastronomía local que es el sello de nuestra identidad, de la misma manera que con las excursiones terrestres. El turista no solo va a encontrarse con un escenario natural imponente y el desfile majestuoso de la Ballena Franca Austral, sino también con el profesionalismo de prestadores comprometidos con la seguridad y el respeto ambiental. Invitamos a las familias de todo el país a vivir una experiencia inolvidable en un lugar que lo tiene todo."

Mucho más que avistaje

La experiencia se completa con una oferta gastronómica que hace honor a la región. El Camino de la Costa no solo ofrece paisajes de acantilados y playas vírgenes, sino también la posibilidad de degustar mariscos frescos, pulpos y pescados de roca que son el sello distintivo de la cocina rionegrina.

Para los amantes de la fotografía y la vida al aire libre, este es el momento ideal. La luz de la Patagonia y la biodiversidad en su máximo esplendor convierten a cada jornada en una pieza de colección.

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