Custodio Mendes, exjugador nacido en Cabo Verde: "Somos una isla de 520 mil habitantes llena de potreros"

"Nunca soñé con verlo en un Mundial. Que esté cerca de pasar la primera fase es maravilloso. Llegué a los 12 años a la Argentina. Cabo Verde son 10 islas muy chiquitas. Hay kilómetros y kilómetros de playa. Vive del turismo, no tiene industria, bastante pobre pero uno no se muere de hambre. En Cabo Verde, el fútbol es el único deporte que nos gusta a todos los chicos. Tenemos muchos potreros, es fútbol, fútbol y fútbol", describió el exfutbolista de Estudiantes.

23 de Junio de 2026 12:25hs

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