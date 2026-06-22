Viedma celebra el aumento de vuelos que fortalecerá la conectividad y el desarrollo regional

El intendente Marcos Castro destacó que “esta medida representa un paso significativo para consolidar a la capital provincial como puerta de ingreso a la región y como un destino cada vez más integrado a los principales centros urbanos del país”.

22 de Junio de 2026 10:49hs

Por Ricardo Seronero

La Municipalidad de Viedma destacó el anuncio realizado por la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) sobre el incremento de las frecuencias aéreas entre Viedma y la Ciudad de Buenos Aires, una medida que permitirá fortalecer la conectividad de la capital rionegrina y potenciar el desarrollo económico, turístico y productivo de toda la región.

Según se informó, a partir del 1 de agosto los vuelos semanales operados por Aerolíneas Argentinas pasarán de cuatro a seis, lo que representa un aumento del 50 por ciento en las frecuencias disponibles entre ambas ciudades.

El anuncio fue realizado por el director ejecutivo de ATUR, Diego Piquín, quien señaló que la ampliación de la conectividad aérea busca mejorar la competitividad de los destinos rionegrinos, teniendo en cuenta que Buenos Aires constituye el principal punto de origen de visitantes que llegan a la provincia.

Desde la Municipalidad de Viedma se valoró especialmente esta gestión por el impacto positivo que tendrá no sólo en la actividad turística tradicional, sino también en el desarrollo del turismo de reuniones, congresos y eventos, un segmento estratégico para la ciudad por su capacidad de generar movimiento económico durante todo el año.

Asimismo, se destacó que la mejora en las conexiones aéreas se complementa con nuevas inversiones y proyectos que consolidan a Viedma y la región como un polo de atracción para visitantes, empresarios e inversores.

En ese sentido, también se remarcó que el aumento de frecuencias favorecerá la movilidad vinculada a los proyectos energéticos que se desarrollan en la costa atlántica rionegrina, generando oportunidades para sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios.

La iniciativa contó con el acompañamiento de los intendentes de Viedma, Marcos Castro; de San Antonio Oeste, Adrián Casadei; de Sierra Grande, Roxana Fernández; de General Conesa, Héctor Leineker, de Guardia Mitre,, y del partido de Patagones, Ricardo Marino quienes coincidieron en la importancia de seguir fortaleciendo la conectividad regional como herramienta para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo de las comunidades del corredor atlántico rionegrino.

El intendente de Viedma, Marcos Castro destacó que “esta medida representa un paso significativo para consolidar a la capital provincial como puerta de ingreso a la región y como un destino cada vez más integrado a los principales centros urbanos del país”.

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