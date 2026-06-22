Un niño de diez años alertó a la policía que su papá asesinó a su mamá y se suicidó

Las víctimas fueron identificadas como Yanel Agustina Muga, de 29 años, y Jonatan Rafael Vázquez, de 32. Junto al cuerpo de Vázquez se secuestró una pistola Bersa calibre .380, que quedó a disposición de la investigación.

22 de Junio de 2026 12:10hs

En la capital santafesina, un niño de 10 años alertó a la Policía en la madrugada del domingo tras asegurar que su madre había sido asesinada por su pareja, quien después se quitó la vida. El menor, acompañado por un primo, salió del departamento y pidió ayuda a los efectivos que habían acudido por llamados al 911 por detonaciones.

Los agentes ingresaron al departamento ubicado en Venezuela al 10400, en el norte de la ciudad de Santa Fe, y encontraron a una mujer y a un hombre con heridas de arma de fuego. Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias constató el fallecimiento de ambos en la escena.

Las víctimas fueron identificadas como Yanel Agustina Muga, de 29 años, y Jonatan Rafael Vázquez, de 32. Junto al cuerpo de Vázquez se secuestró una pistola Bersa calibre .380, que quedó a disposición de la investigación.

La fiscal de turno, María Laura Monsenferro, ordenó peritajes y la intervención del Gabinete de Femicidios; la causa se caratuló provisoriamente como femicidio seguido de suicidio. Los investigadores intentarán reconstruir lo ocurrido dentro del departamento, mientras los dos menores presentes fueron asistidos, examinados por Medicina Legal y quedaron al cuidado de su abuela.