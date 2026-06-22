Se presentó ”Entre Ríos sede oficial del invierno 2026”

El concepto instala una mirada renovada sobre el destino vinculándolo a experiencias cálidas y capitalizando el contexto mundialista para reforzar su identidad turística. Jorge Satto sostuvo que la campaña busca expresar la identidad provincial desde sus fortalezas más genuinas; "Tenemos termas, gastronomía, historia y la mejor hinchada", sostuvo. Además Cagnoni afirmó que "en este clima mundialista, todos los municipios entrerrianos están más que listos para salir a la cancha en la temporada invernal porque se vienen preparando para eso".

22 de Junio de 2026 11:10hs

Por Ricardo Seronero

Entre Ríos presentó en Buenos Aires la temporada turística de invierno 2026 con una acción integral de promoción que combinó intervenciones urbanas y el lanzamiento oficial de la campaña Entre Ríos, sede oficial del invierno, una propuesta que busca posicionar a la provincia como el destino donde la estación se vive desde el bienestar, el encuentro y la hospitalidad.

La actividad comenzó en el microcentro porteño con un bus turístico especialmente ploteado con la imagen de campaña que recorrió distintos puntos estratégicos de la ciudad. La acción, desarrollada junto a Flecha Bus, contó con la participación de referentes de las microrregiones turísticas, equipos de promoción y la mascota institucional el carpincho, quienes realizaron activaciones e interactuaron con el público para difundir la oferta termal, gastronómica, cultural y de naturaleza.

Del encuentro realizado en la Casa de Entre Ríos, estuvieron presentes el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; el director nacional de Desarrollo y Promoción de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Pablo Cagnoni, y la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, María Laura Teruel.

Allí Colello destacó que "si algo nos caracteriza a los entrerrianos es que sabemos recibir a quienes nos visitan, somos buenos anfitriones y es un valor agregado que tiene nuestra provincia". Además, remarcó que el gobernador Rogelio Frigerio considera al turismo una actividad estratégica por su capacidad de generar empleo y desarrollo, y valoró el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para fortalecer al sector.

Cagnoni afirmó que "en este clima mundialista, todos los municipios entrerrianos están más que listos para salir a la cancha en la temporada invernal porque se vienen preparando para eso", y destacó atributos diferenciales de la provincia como sus paisajes de río, las termas, la gastronomía identitaria y la hospitalidad de su gente.

Jorge Satto expresó: "Hemos decretado que Entre Ríos es sede oficial del invierno" y explicó que la campaña busca expresar la identidad provincial desde sus fortalezas más genuinas. "Tenemos termas, gastronomía, historia y la mejor hinchada", sostuvo, al tiempo que destacó el orgullo que generan los entrerrianos que hoy integran la Selección Argentina y su cuerpo técnico, como Lisandro Martínez, Marcos Senesi y Roberto Ayala. "El que venga a Entre Ríos va a poder disfrutar el Mundial mientras vive experiencias de bienestar y encuentro", dijo y agradeció el compromiso del equipo de Comunicación, el sector privado y los trabajadores de la actividad para construir una propuesta promocional auténtica y representativa.

El acto contó con la presencia de la senadora provincial Gloria Cozzi; el presidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande, Eduardo Cristina; el intendente de Diamante, Ezio Gieco; el intendente de Gobernador Mansilla, Francisco Pasinatto; el director de Usos Públicos de la Administración de Parques Nacionales (APN), Javier Fernández; integrantes de la Comisión Provincial de Turismo y representantes de las microrregiones El Paraná y sus Aldeas, Río Nativo, Lomadas y Humedales, Caminos Costeros, Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano, Caminos del Palacio, Tierra de Palmares y Salto Grande.



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