Salta presentó su campaña turística para la temporada de invierno 2026

La provincia expuso en la Casa de Salta en Buenos Aires, su spot y propuestas para las próximas vacaciones bajo el concepto "Salta, tan linda que enamora". “Tenemos las mejores expectativas para la temporada”, aseguró Scioli en el evento.

22 de Junio de 2026 10:57hs

Por Ricardo Seronero



Acompañada por el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli y la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel; la secretaria de Turismo de la provincia, Nadia Loza, explicó: “Vinimos aquí con el objetivo de volver a enamorarlos de Salta. Queremos que se puedan reencontrar con los lugares que ya conocen y que puedan descubrir los lugares que todavía no conocen”. “Salta puede ser naturaleza, cultura, puede ser tradición, pero también innovación, puede ser aventura o puede ser descanso. Así que queremos que cada argentino que nos vuelva a visitar pueda descubrir su propia versión”, agregó.

Scioli aseguró: “Tenemos las mejores expectativas para la temporada”, a la vez que felicitó a los representantes de la localidad de Cachi, “motivo de orgullo para la provincia”, por estar en competencia para ser reconocida en el certámen de ONU Turismo Best Tourism Villiges de 2026. “Nuestro país va a ser sede de la final, donde se definirán cuáles son los mejores pueblos turísticos del mundo de este año”, amplió.

El secretario también destacó “el impacto positivo que genera el movimiento turístico, que impacta en la economía y en el pleno empleo”. También valoró: “Argentina está competitiva, es un destino valioso”. “Estamos trabajando para consolidar a nuestro país como un destino de calidad y seguro”, aseveró y destacó que Salta, con su oferta turística “lo hace más atractivo”.

Sobre la provincia, destacó asimismo la buena conectividad aérea lograda, que “va a generar un tremendo impacto”, particularmente en relación con el mercado brasileño. Así como también resaltó el impulso para vincular a Cafayate con el enoturismo, a través de la ruta del vino.

Además, el funcionario nacional se refirió al “turismo de naturaleza, que tiene cada vez más demanda”, así como al deportivo, sobre el que puntualizó: “Buscamos que en los parques nacionales se puedan hacer eventos deportivos”. Salta cuenta con tres, en los que podrían desarrollarse competencias y torneos, entre otras actividades de gran convocatoria que potencian la afluencia de visitantes.

Teruel expresó: “Trabajamos día a día convencidos de esta sinergia entre el sector público y el sector privado”. “Ustedes han mostrado la diversidad y el movimiento que genera el turismo. El turismo es cultura, el turismo es arte, el turismo es gastronomía, es paisaje, es desarrollo”, dijo. “Detrás de todo esto precioso que hemos visto está el sector privado, porque sin infraestructura, sin hotelería, sin esparcimiento, sin transporte, los viajeros no podrían estar en más destinos”, fundamentó.



Asimismo, el rubro empresarial estuvo ampliamente representado por los principales referentes de la industria: por la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), estuvo su vicepresidente, Aldo Elías, el director ejecutivo, Franci Di Pasquo, y el coordinador federal, Gonzalo Barrientos; y por la Cámara Argentina de Turismo (CAT), se hizo presente su presidenta, Laura Teruel.

También se realizó una exposición sobre los principales atractivos de Cachi, localidad andina que está emplazada en los Valles Calchaquíes. Su casco histórico colonial, la actividad agrícola de larga data; la cercanía con la Cuesta del Obispo, el Parque Nacional los Cardones y la Recta de Tintín fueron algunos de los mencionados.

En sintonía con la identidad cultural salteña, la exposición incluyó hitos destacados de la oferta regional, entre los que sobresalió la flamante canción oficial del Tren a las Nubes. Esta composición inédita de los maestros Eduardo Falú y Hugo Ovalle fue plasmada mediante una producción contemporánea grabada en formato flashmob en el emblemático Viaducto La Polvorilla, agregando un valioso patrimonio de proyección internacional para el ícono turístico.

A dicho despliegue se sumó la Ciudad de Salta, que de la mano del coordinador de su Ente de Turismo, Fernando García Soria, exhibió su propio spot estacional como puerta de entrada al territorio, reflejando el trabajo coordinado que se realiza de manera permanente entre el Gobierno provincial y los diferentes municipios para consolidar una oferta integral y competitiva.



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