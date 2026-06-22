Representan el 72% del volumen total exportado y el 66% de las divisas en ese período

22 de Junio de 2026 10:05hs

Más de 200 productos agroindustriales crecieron en sus exportaciones en el primer cuatrimestre de 2026

Representan el 72% del volumen total exportado y el 66% de las divisas del período analizado, aprovechando las oportunidades que ofrece el mundo, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Las colocaciones externas de 209 productos agroindustriales (de 332 exportados) crecieron en forma interanual durante el primer cuatrimestre de 2026 alcanzando USD11.318 millones en valor, por un total de 29,67 millones de toneladas, según datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios en base a INDEC.

Entre los productos con crecimientos relevantes en su volumen se destacan: semillas de girasol con el 1.366%; porotos comunes negros secos desvainados con el 865%; hilados de algodón con el 863%; porotos secos con el 381%; sésamo con el 190%; tabaco desvenado con el 132%; manteca con el 109%; otras forrajeras con el 86%; carne y productos porcinos con el 84%; miel con el 84%; granos de trigo con el 77%; limón con el 76%; aceite de girasol con el 69%; lana sucia con el 66%; helados con el 65%; durazno con el 51%; leche en polvo con el 44%; vermut con el 42%; panificados y granos de cebada con el 41%; jugo de uva con el 38%; jugo de naranja con el 37%; glicerol con el 35%; ajo con el 29%; carne bovina, deshuesada, congelada con el 10%; entre otros.

Además, 89 productos lograron los máximos volúmenes exportados de la década.