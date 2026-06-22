Más de 100 embarcaciones participaron de la XXIº Fiesta Provincial de la Boga y el Pacú

Con una importante convocatoria de pescadores de distintos puntos del país y del exterior, Itá Ibaté fue escenario de la XXIº Fiesta Provincial de Boga y el Pacú, uno de los eventos más representativos del calendario de pesca deportiva de Corrientes y la región.

22 de Junio de 2026 11:14hs

Por Ricardo Seronero

Este sábado 20 de junio, un total de 115 embarcaciones y 322 pescadores provenientes de diferentes localidades correntinas, además de participantes de Misiones, Santa Fe y Jujuy, junto a equipos de Brasil y Paraguay, reafirmaron el crecimiento y la proyección regional de esta tradicional competencia.

Mientras que en la jornada del viernes 19 se desarrolló el torneo de pesca de costa superando los 100 inscriptos y resultando ganador un pescador que representó al Club Pacú Cuá de la ciudad de Encarnación, Paraguay.

Por otra parte en el marco del festival musical desarrollado en horas de la noche, resultó electa Sabrina Alves como Reina Provincial de la Boga y el Pacú.

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Turismo acompañó el desarrollo de este evento que fortalece el turismo de naturaleza y la pesca deportiva con devolución, generando un importante movimiento turístico y económico para la localidad y consolidando a Itá Ibaté como uno de los destinos pesqueros más destacados de la provincia.



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