La otra fase de grupos: la pelota los enfrenta y los negocios los unen

La agroindustria domina el intercambio con Argelia, Austria y Jordania, mientras el comercio con Estados Unidos, México y Canadá alcanzó niveles récord en 2025.

22 de Junio de 2026 12:39hs

Con la Copa del Mundo en marcha, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) puso el foco en otro partido que juega la Argentina: el comercial. El trabajo analiza el vínculo con Argelia, Austria y Jordania, rivales de la Selección en la fase de grupos, y con el bloque T-MEC, integrado por Estados Unidos, México y Canadá. "Más allá de lo futbolístico, estos países representan mercados con dinámicas muy distintas para nuestras exportaciones, donde el sector agroindustrial argentino asume un rol protagónico", destacaron los autores.

Argelia sobresale como uno de los principales destinos de la agroindustria nacional. En 2025 compró 3,2 millones de toneladas de maíz argentino por US$ 575 millones, además de leche en polvo por más de US$ 290 millones y productos del complejo soja por más de US$ 220 millones. Austria, en tanto, registró un intercambio superior a los US$ 100 millones, impulsado por las exportaciones de cueros, vinos y huevos, mientras que Jordania se consolidó como comprador de maíz, harina de soja, cebada, queso mozzarella y merluza, con potencial para ampliar las compras de carne y cueros bovinos.

El informe también destaca el desempeño del bloque T-MEC, que en 2025 alcanzó un récord histórico de intercambio comercial con la Argentina y su mayor participación en las exportaciones de las últimas dos décadas. Estados Unidos concentró más del 80% de las ventas argentinas al bloque, apalancadas por las exportaciones de energía, mientras que Canadá alcanzó máximos históricos de inversión en el país y México continúa siendo un socio estratégico para la industria automotriz y los complejos oleaginosos. Así, mientras la Selección disputa sus partidos en la cancha, la agroindustria argentina sigue sumando socios y oportunidades en los mercados internacionales.