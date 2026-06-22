La canasta de servicios públicos subió 10,1% el último mes, y acumula 919% de suba desde que asumió Milei

En relación con el salario promedio registrado de junio ($1.919.353), la canasta de servicios públicos representa el 15% del ingreso, y con ese sueldo se pueden pagar 6,8 canastas frente a las 8 que permitía el mismo salario un año atrás.

22 de Junio de 2026 13:08hs

El gasto promedio de un hogar del AMBA sin subsidios alcanzó en junio $282.758 para cubrir servicios energéticos, transporte y agua potable. Ese monto creció 10,1% respecto de mayo y resulta 54% superior al registrado en junio de 2025. En relación con el salario promedio registrado de junio ($1.919.353), la canasta de servicios públicos representa el 15% del ingreso, y con ese sueldo se pueden pagar 6,8 canastas frente a las 8 que permitía el mismo salario un año atrás.

La suba mensual obedeció a una combinación de aumentos tarifarios y al mayor consumo estacional por el inicio del invierno. El gas fue el componente más afectado: el cargo fijo subió 4,4% y el variable 2,2%, mientras que la demanda térmica elevó el consumo y derivó en un aumento de la factura del 23,4% respecto de mayo. La energía eléctrica mostró aumentos menores en tarifas —4,7% en cargo fijo y 1,6% en variable para usuarios sin subsidio— pero, al sumarse la mayor demanda, el gasto en electricidad trepó 14,8% mensual.

El transporte también contribuyó de forma notable al deterioro del bolsillo: las tarifas de colectivos de la ciudad subieron 4,6% y las interjurisdiccionales 7,1% en junio, con lo que el gasto familiar en transporte se elevó 5,7% frente al mes previo. Según la desagregación interanual, el transporte registró la mayor variación (+75% respecto a junio de 2025) y aportó 27 puntos porcentuales de los 54 totales del incremento de la canasta comparado con el año anterior.

Desde diciembre de 2023 hasta junio de 2026 la canasta de servicios públicos del AMBA acumuló un alza del 919%, muy por encima del nivel general de precios, que se estima aumentó 236% en el mismo período. En la comparación interanual, agua, energía eléctrica y gas natural crecieron 48%, 43% y 37% respectivamente, y entre los tres explicaron otros 27 puntos del salto total; el transporte concentra la mayor carga sobre los ingresos familiares, al representar 41% del gasto de la canasta.