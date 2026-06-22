Gustavo Idígoras sobre la Hidrovía: "El cambio es trascendental, con obras por hasta US$ 10.000 millones en 25 años"

"Tenemos una Hidrovía diseñada en 1995. Treinta años después, los camiones, los caminos, los buques, son completamente distintos. Los buques de ahora no entran en la Hidrovía, lo cual obliga a usar muchos más buques y a trasladar mercadería miles de kilómetros por tierra. Ahora va a haber 25 años de gestión privada bajo control estatal. Y un plan de inversión de hasta US$ 10 mil millones en profundización, ampliación de canales, balizado, tecnología y seguridad", destacó el presidente de CIARA. Gustavo Idígoras, presidente de la CIARA:

22 de Junio de 2026 09:22hs

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