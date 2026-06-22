El Gobierno autorizó endeudamiento por hasta US$ 5.000 millones con bancos extranjeros

Los créditos podrán contar con garantías parciales otorgadas por organismos multilaterales, lo que permite obtener condiciones de interés en dólares más favorables que las del mercado privado.

22 de Junio de 2026 11:30hs

El Gobierno autorizó operaciones de financiamiento por hasta US$ 5.000 millones con entidades financieras internacionales, respaldadas parcialmente por organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID y la CAF. La medida busca abaratar el costo de endeudamiento del Tesoro y diversificar las fuentes de crédito disponibles para el Estado.

El permiso fue oficializado por decreto publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo. Las Secretarías de Hacienda y de Finanzas —encargadas de coordinar la administración financiera del sector público— quedan habilitadas para negociar préstamos en dólares con entidades de amplia trayectoria internacional.

Los créditos podrán contar con garantías parciales otorgadas por organismos multilaterales, lo que permite obtener condiciones de interés en dólares más favorables que las del mercado privado. Además, el decreto autoriza incluir cláusulas que someten controversias a tribunales estatales y federales de la ciudad de Nueva York, una práctica habitual en financiamientos de este tipo.

El texto legal aclara que la aceptación de jurisdicción extranjera no implica renuncia a la inmunidad de ejecución sobre ciertos activos estratégicos, entre ellos reservas del Banco Central, bienes de dominio público, infraestructura de servicios esenciales, equipamiento militar y patrimonio cultural. Economía tiene la facultad de fijar plazos, tasas, monedas y demás condiciones, así como de seleccionar participantes, contratar agentes y suscribir la documentación necesaria; por el momento no se anunció una colocación inmediata, aunque el Gobierno prepara detalles administrativos y jurídicos para un anuncio en el corto plazo.