El despertar del Turismo Rural en La Pampa

Hay lugares que se visitan. Y hay lugares que se sienten. En los establecimientos rurales de La Pampa, el tiempo transcurre de otra manera. Los amaneceres llegan sin apuro, los atardeceres parecen no terminar nunca y cada experiencia invita a reencontrarse con la naturaleza, las tradiciones y la vida de campo.

22 de Junio de 2026 11:05hs

Por Ricardo Seronero

Entre horizontes infinitos y la calidez de quienes reciben a cada visitante, la provincia ofrece experiencias que conectan con la esencia más genuina de su tierra: la inmensidad de sus paisajes, la tranquilidad del entorno y la hospitalidad de su gente.

Villaverde: Una de las primeras estancias turísticas de la provincia. Se destaca por su enorme valor patrimonial, una historia íntimamente ligada al desarrollo regional, museo propio y actividades tradicionales de campo. Ubicación y contacto: Santa Rosa (RN 35 Km 336, a solo 12 km del centro de la capital) - 2954-554340

Piedras Blancas: Combina confort, naturaleza y hospitalidad en un entorno que invita al relax absoluto. Es una excelente puerta de entrada a la ciudad capital para quienes buscan desconectar sin alejarse demasiado. Ubicación y contacto: Santa Rosa (RN 5 Km 602,2) - 2954-580575

A Puro Campo: Un complejo especialmente pensado para el disfrute del aire libre, días de campo y recreación familiar. Se ha consolidado como un referente del turismo de cercanía para la región capital. Ubicación y contacto: General Acha (RN 152 km 40) - 2954-309274

La Holanda: Ubicada en el corazón de "Latidos del Caldenal", combina alojamiento, gastronomía tradicional y experiencias ecuestres. El Museo-Atelier Ortiz Echagüe aporta un valioso patrimonio artístico que enriquece esta propuesta auténticamente pampeana. Ubicación y contacto: Carro Quemado (RP 13 Km 68) - 2954-534167

San Carlos: Ubicada en pleno caldenal, esta estancia se especializa en la actividad ecuestre y travesías guiadas con caballos mansos. Ofrece una inmersión rural completa. Ubicación y contacto: Luan Toro (RP 10 Km 159) - 2954-666408 / 645443

Terra Pampa: Establecimiento de categoría premium que fusiona confort, naturaleza y hospitalidad en el corazón del monte nativo pampeano. Una alternativa exclusiva para disfrutar del paisaje, la gastronomía y la tranquilidad. Ubicación y contacto: El Durazno (Acceso por RP 14) - 11-67920140

San Francisco: Relax en estado puro. Ofrece el confort de la naturaleza combinado con comodidades premium en sus habitaciones, pileta, parrilla cubierta, horno de barro y cocina a leña. Ubicación y contacto: Speluzzi (Zona rural) - 2302-599546

Pampa Cottage: Rodeado de caldenes y amplios espacios verdes, ofrece una experiencia de campo con identidad propia. La hospitalidad de sus anfitriones, la cocina con productos de huerta y su tradicional té inglés convierten cada visita en un momento único. Ubicación y contacto: RP 7, entre Mauricio Mayer y Colonia Barón - 2302-620202 / 606804



La Pampeana: En una emblemática casona de principios del siglo XX, se combinan naturaleza, patrimonio y gastronomía de excelencia. La propuesta de su reconocido chef, inspirada en productos frescos y sabores regionales, aporta una identidad gourmet única. Ubicación y contacto: Sarah (RN 188 Km 426,8) - 2302-616447 / 78

Vetter Nisio: Un establecimiento de campo que se diferencia por su impronta orientada a la soberanía energética y la sustentabilidad, ofreciendo una experiencia rural innovadora que incluye la posibilidad de disfrutar la gastronomía de los Alemanes del Volga. Ubicación y contacto: Colonia Barón (RP 7 Km 134) - 2302-414664

Nehuen Mapu: Entre médanos, ojos de agua y monte de caldén, este alojamiento de excelencia permite que el confort y la naturaleza convivan en sintonía. Un lugar ideal para contemplar los paisajes más singulares del mapa pampeano. Ubicación y contacto: Quehué (Zona rural, Depto. Utracán. Acceso por RP 18) - 2954-234625

La Paloma: Rodeado de naturaleza y horizontes infinitos, brinda una vivencia vinculada a la identidad rural profunda. Es el espacio ideal para quienes buscan aire libre y descanso. Abierto de agosto a marzo. Ubicación y contacto: Ingeniero Luiggi (Norte provincial, RP 2) - 2302-649918 / 11-27222252

Hostal Naicó: Situado en el corazón del histórico pueblo de Naicó, invita a descubrir uno de los rincones más singulares de la provincia. Una experiencia que entrelaza naturaleza, antiguas construcciones y vida de campo. Ubicación y contacto: Naicó (Depto. Toay, a 45 km de Santa Rosa) - 2954-550463

El Guanaco: Un entorno donde la tranquilidad y la privacidad son las verdaderas protagonistas. Una propuesta de alojamiento pensada para relajarse por completo al ritmo pausado de la naturaleza. Ubicación y contacto: Naicó (Depto. Toay, RP 9. Coordenadas: -36.8550720, -64.3529430). - 2954-550463

El Trebol: Con una fuerte impronta tradicional, invita a disfrutar de sabores criollos, costumbres gauchas y atardeceres mágicos. Aquí, la esencia más auténtica de La Pampa se mantiene intacta. Ubicación y contacto: Ataliva Roca (RN 35 Km 284) - 2954-321697



Los Olivos: Casa de campo orientada al disfrute familiar. Sus amplios espacios verdes y áreas recreativas la convierten en la opción ideal para que grandes y chicos descansen en un entorno seguro y natural. Ubicación y contacto: Alpachiri (Dpto. Guatraché, camino vecinal entre Doblas y Alpachiri) - 2954-533240



La Perichona: Tradicional estancia ganadera que invita a descubrir el paisaje genuino y las tradiciones del campo pampeano, rodeada de paz y horizontes infinitos en las cercanías del paraje Gamay. Ubicación: General Acha / Paraje Gamay (Dpto. Utracán).

Para garantizar la mejor atención y una experiencia personalizada, todos los establecimientos rurales operan exclusivamente con reserva previa. Ponete en contacto con el lugar elegido antes de tu viaje y preparate para conectar con La Pampa original.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

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