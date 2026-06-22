El desempleo en la Ciudad llegó a 7,9%, el más alto desde 2022, con gran crecimiento de la precarización laboral

La subocupación horaria subió del 7,5% al 9%. La informalidad entre los asalariados se incrementó del 24,6% al 27,3%.

22 de Junio de 2026 12:26hs

La tasa de empleo en la Ciudad de Buenos Aires subió levemente al 59% en el primer trimestre de 2026, pero ese avance convivió con un aumento del desempleo y señales claras de precarización laboral. Los desocupados pasaron de 132.000 a 136.500 en un año, lo que elevó la tasa de desocupación al 7,9%, el nivel más alto desde el segundo trimestre de 2022. En 27 meses, la cantidad de personas sin trabajo creció en 61.000 respecto de fines de 2023.

El crecimiento del empleo obedeció en gran parte al aumento del subempleo entre asalariados: la subocupación horaria subió del 7,5% al 9%, lo que representa 156.000 personas que trabajan menos de 35 horas por semana por causas involuntarias y desean más horas. Además, la informalidad entre los asalariados se incrementó del 24,6% al 27,3%, con 28.600 trabajadores adicionales sin aportes jubilatorios, un fenómeno que refleja mayor vulnerabilidad laboral pese al aumento en el cuentapropismo.

La composición del empleo evidencia precariedad: 74,1% de los ocupados son asalariados pero esa proporción descendió respecto del año anterior, y la cobertura jubilatoria cayó del 74,6% al 72,7%. Entre monotributistas hubo apenas una leve mejora en la registración, y la proporción de ocupados que trabaja menos de 35 horas semanales subió al 30,6%, junto con un alza interanual del 17,3% en ese segmento.

El panorama por sectores muestra que los servicios concentran la mayor parte del empleo (74,4%), seguidos por comercio, industria y construcción, mientras que el servicio doméstico representa un 3,2% del total. La dinámica reciente —más desempleo, más subocupación y menor cobertura previsional— plantea un escenario de deterioro en la calidad del trabajo urbano, con impacto distinto entre géneros: las mujeres concentran el 56,5% de la subocupación.