China reactiva compras de soja en EE.UU., mientras en Argentina solo tiene precio el 23% de la cosecha

Dante Romano, investigador de la Universidad Austral, advierte que el clima norteamericano será determinante para la evolución de maíz y soja en las próximas semanas, mientras el mercado argentino sigue mostrando un ritmo de comercialización muy lento.

22 de Junio de 2026 12:50hs

"Hoy el clima en Estados Unidos es el principal factor que mira el mercado. Las condiciones son buenas para los cultivos y eso resulta negativo para los precios, porque el USDA proyecta rindes muy elevados tanto en maíz como en soja y este escenario climático es el necesario para alcanzarlos”, afirmó Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

En soja, los fundamentos de demanda mostraron señales positivas. China volvió a comprar soja estadounidense, con operaciones reportadas por 132.000 toneladas y otras 120.000 toneladas con destino no especificado, en línea con el inicio habitual de sus adquisiciones para la nueva campaña. A esto se suma que Indonesia confirmó que desde el 1° de julio elevará el corte obligatorio de biodiésel al 50% (B50), lo que podría incrementar la demanda de aceite de soja.

“La demanda está mostrando señales interesantes. La molienda crece respecto del año pasado, las existencias de aceite bajan y aparecen compras desde China. No son elementos suficientes para cambiar completamente la tendencia, pero sí aportan soporte al mercado”, explica Romano.

En el plano local, la situación es dispar. La cosecha de soja alcanza el 97,2%, aunque persisten demoras en el sudeste bonaerense y la Cuenca del Salado por los excesos hídricos. Sin embargo, el principal dato pasa por la comercialización: solo el 23% de la producción tiene precio fijado, muy por debajo del promedio histórico y 24 puntos porcentuales menos que hace un año. Incluso sumando operaciones “a fijar”, la originación alcanza apenas el 38% de la producción.

En maíz, el panorama internacional también está condicionado por las excelentes perspectivas productivas estadounidenses. El 68% de los cultivos se encuentra en condición buena a excelente, mientras continúan registrándose compras por parte de Taiwán y posiblemente de China, favorecidas por la baja de precios. Asimismo, Vietnam completó la implementación obligatoria del corte E10 en combustibles, fortaleciendo la demanda vinculada al etanol.

No obstante, en Argentina la cosecha avanza con lentitud. Solo se recolectó el 48% del área, afectada por lluvias y elevados niveles de humedad, especialmente en Buenos Aires. A esto se suma un marcado freno en las ventas: los negocios a precio cayeron a 363.000 toneladas en la última semana analizada, muy por debajo de los niveles habituales.