Agricultores Federados Argentinos celebró su 94° Asamblea Ordinaria de Delegados

Ante 166 delegados que representaron a sus 30.000 productores asociados, Agricultores Federados Argentinos (AFA) realizó un balance del último año y renovó parcialmente sus autoridades. • El presidente de la cooperativa, Darío Marinozzi, detalló hitos claves como la adquisición de la planta de formuladora de fitosanitarios en Casilda y adelantó los avances en la constitución de una compañía aseguradora propia y una planta de bioetanol de maíz.

22 de Junio de 2026 12:57hs

En una nueva jornada democrática que ratificó la solidez de sus valores, su fortaleza institucional y su proyección hacia el futuro, Agricultores Federados Argentinos (AFA) llevó a cabo su 94° Asamblea Anual Ordinaria de Delegados. El encuentro se consolidó como una contundente muestra de transparencia y participación asociativa.

La asamblea contó con la participación de 166 delegados de diferentes regiones del país, quienes ejercieron su rol democrático en representación de los productores asociados que integran la principal cooperativa agropecuaria de la Argentina. Durante la apertura, el presidente de la entidad, Darío Marinozzi, definió el encuentro como “la expresión viva de los valores cooperativos, la democracia interna y la participación activa de quienes son los verdaderos dueños de esta organización”.

El acto institucional reflejó el peso político y social de AFA al convocar a destacadas f iguras como Andrea Sarnari (presidente de la Federación Agraria Argentina), Gustavo Puccini (ministro de Producción de Santa Fe), Sergio Busso (ministro de Bioagroindustria de Córdoba), Javier Rodríguez (ministro de Desarrollo Agrario de Buenos Aires), Gonzalo Toselli (director de Cooperativas, Mutuales y Emprendedurismo de Santa Fe), Nicolás Bento (director de Cooperativas Agropecuarias de la provincia de Buenos Aires) y Eduardo Fontenla (director del INAES).

Hitos de gestión y el salto a proyectos de escala

Al repasar el último ejercicio, Marinozzi remarcó que AFA atraviesa una etapa de consolidación apoyada en sus más de nueve décadas de historia. En ese marco, destacó fuertes inversiones en centros cooperativos primarios y la reciente adquisición de la planta formuladora de fitosanitarios en Casilda (Santa Fe).

Mirando hacia el futuro, Marinozzi adelantó los ambiciosos proyectos a gran escala en los que avanza la entidad para transformar su matriz de servicios:

• Seguros: El próximo lanzamiento de la compañía de seguros propia, denominada Arraigo.

• Energías renovables: El desarrollo de una planta de bioetanol de maíz, un proyecto en el que en el que se buscará la participación activa de los propios asociados

“Queremos seguir siendo líderes en comercialización de granos, pero también participar activamente en nuevas oportunidades que agreguen valor a la producción de nuestros asociados”, subrayó Marinozzi.

Apertura al mundo, tecnología y recambio generacional

La internacionalización de la cooperativa ocupó un lugar central en los anuncios. AFA viene sellando acuerdos de cooperación y entendimiento con empresas y cooperativas globales para traccionar oportunidades comerciales y tecnológicas. “No se trata solamente de abrir mercados, se trata de abrir oportunidades”, enfatizó el presidente, remarcando que la agricultura digital, la biotecnología, la automatización, la trazabilidad y las energías renovables son ejes donde AFA debe ejercer el liderazgo.

Asimismo, Marinozzi hizo foco en el cambio generacional: “Los jóvenes productores demandan tecnología, capacitación, conectividad y herramientas modernas para desarrollarse en un contexto competitivo”. En respuesta a esto, la entidad ampliará su participación en procesos industriales y desarrollos tecnológicos que permitan capturar y generar mayor valor agregado en origen.

Renovación del Consejo de Administración

Cumpliendo con las pautas estatutarias y tras la renovación por finalización de mandatos, el Consejo de Administración de AFA para el nuevo período anual quedó conformado de la siguiente manera:

Presidente: Darío Marinozzi

Vicepresidente: Raúl Camertoni

Secretario: Claudio Mahfud

Prosecretario: Víctor Giorgis

Tesorero: Eduardo Colmegna

Protesorero: Jorge Petetta

• Vocales Titulares: Gerardo Riberi, Ignacio Aurelli, Guillermo Alloa, Lía Rall, Lisandro Beltramo y Roberto Chiarcossi.

• Vocales Suplentes: Jorge Fafaglia, Carlos Fabbro, Darío Borri, Emanuel Sartorio, Jorge Valleto y Omar Tenaglia.

• Sindicatura: Nicolás Prlender (Síndico Titular) y Dalmacio Chavarri (Síndico Suplente).

Acerca de Agricultores Federados Argentinos SCL

AFA es la cooperativa agropecuaria de primer grado más grande de Argentina y una de las más importantes del mundo. Se fundó en 1932 y asocia de manera directa a más de 30 mil productores agropecuarios.

Cuenta con oficinas comerciales, centros de distribución y plantas de acopios en 130 localidades de 10 provincias, empleando de manera directa a más de 1700 personas. Cuenta con una capacidad de acopio propia de 3.200.000 toneladas, siendo el de mayor capacidad de almacenaje del país. Gracias a su planificación y potencia logística, en 2025 logró acopiar 6.800.000 toneladas.

Produce y comercializa insumos propios como semillas, fertilizantes, bioestimulantes, biofertilizantes, herbicidas, insecticidas, fungicidas y coadyuvantes. Agrega valor a la producción de sus asociados con un molino harinero de última generación que tiene una capacidad de moliendas de 300 toneladas por día y con una aceitera con una capacidad de molienda 500 toneladas por día y de refinado de 150 toneladas por día, donde se procesan aceites de soja, girasol y colza.

Es desde hace 15 años el principal exportador de arvejas de Argentina, con una planta certificada internacionalmente en materia de inocuidad y seguridad alimentaria, que le permite exportar a más de 40 países.

En 2024 inauguró en Ramallo, provincia de Buenos Aires, una moderna planta especializada en la investigación, desarrollo y formulación de insumos biológicos de alta calidad. En mayo de 2026 adquirió una nueva planta formuladora de fitosanitarios en Casilda, provincia de Santa Fe, que le permite incrementar en un 50% la producción de herbicidas, fungicidas, coadyuvantes e insecticidas.

En el ejercicio 2025 facturó más de 2.500 millones de dólares y cuenta con un patrimonio que supera los 830 millones de dólares.