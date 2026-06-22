Agencias neuquinas impulsan nuevas propuestas para el Alto Neuquén

Tras participar de un Fam Tour organizado por NeuquenTur S.E., operadores turísticos de la provincia comenzaron a diseñar, crear y relanzar paquetes para promocionar y comercializar los destinos de la región Alto Neuquén durante todo el año.

22 de Junio de 2026 11:00hs

Por Ricardo Seronero

La experiencia permitió a los profesionales conocer en profundidad los atractivos naturales, culturales y turísticos de la región, además de tomar contacto directo con prestadores, establecimientos y referentes locales, fortaleciendo así la construcción de nuevas propuestas para el mercado turístico provincial y nacional.

Los agentes de viajes también resaltaron la calidad de la gastronomía regional, la cordialidad de los guías y de los habitantes de cada localidad, así como las mejoras y renovaciones observadas en distintos establecimientos hoteleros. Estos aspectos fueron considerados claves para sumar al Alto Neuquén dentro de sus productos turísticos para la temporada 2026.

Como resultado de esta acción comercial, ya se encuentran disponibles diferentes paquetes turísticos con promociones y descuentos especiales, que pueden reservarse con anticipación para escapadas de fin de semana, próximos feriados largos o incluso para planificar las vacaciones de verano.

La región Alto Neuquén ofrece propuestas durante todo el año y permite además combinar la experiencia con otros destinos turísticos de la provincia, generando alternativas de viaje más completas y atractivas para distintos perfiles de visitantes.

Las salidas pueden realizarse de manera grupal o individual e incluyen traslados, alojamiento, opciones con o sin gastronomía (media pensión o pensión completa), excursiones, guías locales, seguro de viaje y coordinador.

Para consultas y reservas, los interesados pueden comunicarse con las agencias habilitadas: Bairiki (@bairikiviajes), Cautivar Patagonia (@cautivarpatagonia), Caviahue Tours (@caviahuetours), Destino Andino Viajes y Turismo (@destinoandino.viajesyturismo) y D Tour Travel (@dtourtravel_ar).



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