Se complican los incendios forestales en la zona de Cafayate

Ráfagas del viento Zonda de hasta 70km/h reavivaron las llamas. Las tareas se concentran en los alrededores del aeródromo y a la altura del kilómetro 8 de la ruta nacional 68.

19 de Junio de 2026 13:31hs

El Ministerio de Seguridad de Salta reforzó el operativo para combatir incendios forestales en Cafayate. Las tareas se concentran en los alrededores del aeródromo y a la altura del kilómetro 8 de la ruta nacional 68, en ambos laterales de la vía.

Participan brigadistas de la Subsecretaría de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, la Policía provincial y la Brigada Forestal provincial, con apoyo de personal especializado. Operan drones y un avión hidrante que trabajó durante la tarde en las zonas de mayor riesgo. Defensa Civil activó un alerta nacional y se espera la llegada de refuerzos de la Brigada Nacional Centro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

El jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios locales indicó que las ráfagas del viento Zonda, que superaron los 70 km/h, reavivaron el foco. Las autoridades estiman que ya se registran alrededor de 200 hectáreas afectadas dentro del ecosistema de los Valles Calchaquíes.

El ministro de Seguridad, junto con la Subsecretaría de Defensa Civil, la Policía provincial y la cúpula de Bomberos, coordinan la logística y las tareas operativas en el terreno. El principal desafío sigue siendo el estado meteorológico, aunque temperaturas más frescas durante la jornada ayudaron a contener el avance del fuego.