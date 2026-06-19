La Legislatura porteña flexibilizó la normativa de VTV

La nueva norma modifica plazos, amplía los prestadores habilitados y elimina el esquema tarifario vigente. La primera VTV deberá realizarse a los cinco años, y luego habrá que renovarla hasta los diez años, cuando la frecuencia se tornará anual.

19 de Junio de 2026 10:42hs

La Legislatura de la Ciudad aprobó una reforma integral del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) que modifica plazos, amplía los prestadores habilitados y elimina el esquema tarifario vigente. La norma retrasa la primera inspección para vehículos cero kilómetro: en lugar de a los cuatro años, la primera VTV deberá realizarse a los cinco. Tras esa primera verificación, el certificado tendrá validez por 24 meses hasta que el vehículo cumpla diez años; a partir de entonces, las revisiones volverán a ser anuales.

El sistema de plantas exclusivas queda desmantelado: desaparecen las siete estaciones exclusivas y se crea un Registro Único de Talleres de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria y Calificados. Talleres mecánicos, concesionarias e importadores podrán solicitar habilitación si acreditan los requisitos técnicos y administrativos que establezca la Ciudad. Cada establecimiento habilitado deberá contar con un director técnico y registrar digitalmente las inspecciones realizadas.

En materia de precios, la reforma elimina topes y pisos y permite que los talleres fijen libremente el valor de la verificación, que incluirá la oblea y el certificado. Actualmente, la referencia para autos particulares es de $96.968. El texto legislativo prevé sanciones para incumplimientos, que van desde apercibimientos hasta la pérdida de la habilitación del establecimiento.

La documentación exigida sigue siendo, en esencia, la oblea identificatoria y el certificado de aprobación, con la novedad de aceptar formatos digitales desde el teléfono celular. Quienes aún estén dentro del nuevo período inicial de cinco años recibirán una identificación visual gratuita que les permitirá circular sin VTV presencial hasta el vencimiento. La ley también regula casos especiales: vehículos pesados, autos que no puedan ingresar a talleres y autos de colección, y mantiene regímenes específicos para taxis y remises; la implementación será gradual conforme venzan los contratos de las plantas actuales.