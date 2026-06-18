Tucumán llevó sus raíces al corazón de Buenos Aires

La provincia desembarcó en uno de los espacios más emblemáticos de la capital del país con una propuesta que invita a descubrir su identidad a través de los sabores, las historias, la cultura y los paisajes que la distinguen.

18 de Junio de 2026 11:41hs

Por Ricardo Seronero

Entre los árboles centenarios de Plaza Francia, el aroma de las empanadas recién horneadas, la música que evoca el Norte argentino y las imágenes de paisajes que parecen detenidos en el tiempo, Tucumán inauguró una importante acción promocional destinada a acercar su esencia al público porteño y a los miles de visitantes que recorren diariamente uno de los puntos más concurridos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La actividad contó con la participación de la vicepresidenta del Ente Autárquico Tucumán Turismo (EATT), Inés Frías Silva; el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ENTUR), Valentín Díaz Gilligan; el director de Desarrollo y Promoción Turística de la Subsecretaría de Turismo de la Nación, Pablo Cagnoni; la jefa de Promoción y Desarrollo de Industrias Culturales y de Turismo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Marcela Cardillo; la directora de Promoción Turística de CABA, Lila Bacigalupo; el director de Promoción Turística del EATT, Nicolás Micale; y el representante de la Casa de Tucumán en Buenos Aires, Enrique "Kike" Salvatierra, quienes acompañaron el inicio de esta propuesta que busca fortalecer la presencia de Tucumán en el principal mercado emisor de turistas del país a través de una experiencia que combina identidad, cultura y promoción turística.

Bajo el concepto “Conectá con tus raíces”, la acción invita a realizar un recorrido simbólico por aquellos elementos que construyen el alma tucumana. Desde sus sabores más representativos hasta sus paisajes, desde las historias que marcaron el nacimiento de la patria hasta las tradiciones que siguen vivas en cada rincón de la provincia.

Uno de los espacios más convocantes es un moderno tráiler convertido en estudio de streaming, desde donde se generan contenidos en vivo y entrevistas que permiten llevar la experiencia más allá de Plaza Francia y multiplicar su alcance a través de las plataformas digitales.

La propuesta incluye además degustaciones gastronómicas, clases magistrales de cocina regional y espacios de información turística donde los visitantes pueden conocer las experiencias que ofrece la provincia durante todo el año.

Los tradicionales sánguches de milanesa, las empanadas tucumanas y los quesos de Tafí del Valle se transforman en una puerta de entrada a la identidad provincial, permitiendo que quienes se acercan al espacio descubran una parte de Tucumán a través de sus sabores más emblemáticos.

La iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de Tucumán para consolidar el posicionamiento de la provincia en los principales mercados del país. En ese marco, la acción acompaña además la difusión de la oferta turística para la próxima temporada invernal, invitando a los viajeros a descubrir un destino donde cada paisaje, cada sabor y cada historia conservan la fuerza de sus raíces.

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590