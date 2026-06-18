Temporada de nieve 2026: Bariloche y El Bolsón impulsan el invierno con inversiones récord en infraestructura

Cerro Catedral consolida una renovación histórica de más de 40 millones de dólares, mientras que Laderas Cerro Perito Moreno expande su capacidad operativa, sus servicios y su oferta gastronómica.

18 de Junio de 2026 11:36hs

Por Ricardo Seronero

La provincia de Rio Negro se prepara para una temporada invernal 2026 con expectativas positivas, respaldadas por una fuerte transformación en sus principales centros de esquí. Tanto San Carlos de Bariloche como El Bolsón encaran el invierno con millonarias inversiones consolidadas, orientadas a optimizar la seguridad, la previsibilidad operativa y la experiencia de los visitantes.

Cerro Catedral: Inversión histórica en el centro de esquí más importante de Sudamérica

Con más de USD 40 millones invertidos en los últimos años, Cerro Catedral presenta una montaña completamente renovada. La modernización de sectores clave y la incorporación de nuevos medios de elevación permitieron elevar la capacidad de transporte a más de 35.000 esquiadores por hora.

Fabricación de nieve: El centro cuenta con el sistema TechnoAlpin, compuesto por 40 cañones que garantizan la cobertura de 12 hectáreas continuas desde la zona intermedia hasta la base, aportando previsibilidad operativa frente a las variables climáticas.

Flota y seguridad: Se incorporó una flota renovada de 15 máquinas pisapistas PistenBully 600 Polar para el acondicionamiento diario de la montaña, sumado a un sistema avanzado de control de avalanchas.

Digitalización y canales de venta: A través de la app oficial de Catedral Alta Patagonia, los usuarios pueden consultar el parte diario, mapas interactivos y el estado de pistas en tiempo real. Los pases se pueden adquirir en la web oficial www.catedralaltapatagonia.com, en las boleterías del cerro y en los dos puntos de venta que Catedral posee en la Ciudad de Buenos Aires: el local ubicado en Reconquista 602 y el espacio de experiencia en DOT Baires Shopping, donde los visitantes pueden conocer las novedades de la temporada y comenzar a vivir la experiencia Catedral antes de viajar.

Laderas Cerro Perito Moreno: Crecimiento sostenido e infraestructura en El Bolsón

Laderas Cerro Perito Moreno consolida su desarrollo estratégico en El Bolsón mediante un plan integral que abarca conectividad, servicios de pista, gastronomía y alojamiento para este invierno 2026.

La principal novedad en infraestructura es el avance en las obras de la nueva telesilla cuádruple , que conectará la base (a 900 metros sobre el nivel del mar) con la cota de 1.450 metros, superando la zona intermedia y agilizando el flujo de esquiadores.

En materia de nieve, el complejo sumó cañones de última generación, alcanzando un total de 17 dispositivos operativos desde los 1.300 metros hasta la base, lo que asegura la cobertura total del sector de principiantes.

Gastronomía y alojamiento: El cerro eleva su oferta a ocho puntos gastronómicos, destacándose la inauguración de La Roquita, un restaurante de altura exclusivo para esquiadores. En hospedaje, al hotel ski in-out se añade la puesta en valor del histórico Refugio Albrecht Rudolph.

Semillero de esquiadores: Con el objetivo de posicionar el cerro como un espacio formativo, se destaca el lanzamiento de la "Experiencia Principiantes" (paquete 5x3). El programa otorga los dos primeros días de aprendizaje en la base sin cargo (incluye pase, equipo y clases), mientras que los tres días restantes cubren las clases formativas y el acceso a la parte superior de la montaña.



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