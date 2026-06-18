Se redujo la faena vacuna en mayo de este año con relación a igual mes de 2025

De acuerdo con las estadísticas oficiales informadas por la SAGyP durante mayo de 2026 se procesaron aproximadamente 1,001 millones de cabezas

22 de Junio de 2026 10:00hs

Cayó la faena vacuna en mayo en comparación con los registros de un año atrás, informó el Rosgan.

De acuerdo con las estadísticas oficiales informadas por la SAGyP durante mayo de 2026 se procesaron aproximadamente 1,001 millones de cabezas, un 4% más que en abril, aunque un 11,3% menos que en igual mes de 2025.

En el acumulado de enero a mayo, la faena alcanzó los 4,94 millones de bovinos, cifra que representa una caída del

9,8% respecto de los 5,48 millones de cabezas registradas durante el mismo período del año pasado.

Los novillos registran una caída acumulada del 20% interanual.