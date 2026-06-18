La Trochita: una excursión imperdible en Esquel durante todo el año

Subirse al Viejo Expreso Patagónico es emprender un verdadero viaje en el tiempo: un tren único en el mundo, con locomotoras centenarias, que recorre la estepa patagónica y conserva intacto el espíritu de otra época. Con su trocha de apenas 75 centímetros y su inconfundible perfil de museo rodante, el Viejo Expreso Patagónico -conocido popularmente como La Trochita- es uno de los atractivos turísticos más característicos de Esquel y una excursión imperdible en cualquier época del año.

18 de Junio de 2026 11:46hs

Por Ricardo Seronero

Durante el invierno, cuando la temporada de nieve tiene como protagonista al centro de esquí La Hoya, La Trochita mantiene sus salidas los sábados, ofreciendo un paseo inolvidable para combinar historia, cultura, nieve, naturaleza y patrimonio ferroviario en un mismo recorrido.

Un tren único en el mundo

La Trochita es uno de los pocos trenes a vapor de trocha angosta que aún funcionan en el planeta, con piezas originales y un itinerario por paisajes de la Patagonia que le valieron fama internacional.

Sus coches, fabricados en 1922, son propulsados por locomotoras Baldwin (de origen estadounidense) y Henschel (de origen alemán), que en un primer momento funcionaban a carbón y fueron reconvertidas con el tiempo, primero a fuel oil y luego a gas oil.

Las formaciones alcanzan una velocidad máxima de 60 km/h, que se reduce a 45 km/h según las características del recorrido, y cuentan con un sistema de arenado automático de vías que rompe el hielo producido por las heladas invernales y evita que las ruedas patinen cuando los pastos cubren las vías en otras estaciones.

Cada coche conserva sus salamandras originales, testigos de guitarreadas, mateadas y charlas durante los largos viajes de invierno. Aún hoy, los viajeros siguen alimentando con leña las estufas para calefaccionar los vagones, tal como se hacía hace un siglo. Por eso, subirse a La Trochita es, antes que nada, un viaje en el tiempo.

El nombre "La Trochita" proviene justamente de la distancia entre sus rieles: solamente 75 centímetros, frente al metro de ancho estándar en el resto de los trenes. Esta adaptación de las vías fue pensada para circular por la estepa patagónica.

Historia: de Jacobacci a Esquel

El proyecto de unir la cordillera patagónica con la costa atlántica mediante vías férreas tomó impulso en 1908, a partir de la Ley de Fomento de los Territorios Nacionales promovida por Ezequiel Ramos Mexía, Ministro de Obras Públicas de la Nación. El tren llegó a Ingeniero Jacobacci (Río Negro) en 1917, y en 1922 se encargaron las locomotoras -50 Henschel, de origen alemán, y 25 Baldwin, de origen estadounidense- junto con los vagones -de origen belga- para extender el trazado hacia Esquel.

La construcción de los 402 kilómetros y más de 600 curvas que separaban Jacobacci de Esquel demandó casi tres décadas de trabajo humano, a pico, pala y explosivos, en un ambiente de inviernos rigurosos y veranos secos. El tendido llegó hasta El Maitén en 1941 y finalmente a Esquel en 1945.

El ramal inicialmente transportaba solo carga, pero a partir de 1950 comenzó a transportar pasajeros, uniendo Esquel, en Chubut, con Ingeniero Jacobacci, en la vecina provincia de Río Negro, en un recorrido de 402 km con una duración de entre 14 y 16 horas en verano, y aún más en invierno.

El objetivo principal del ramal era unir las alejadas localidades de la cordillera con la meseta y la costa, y sumarse al trazado nacional de ferrocarriles. Incluso era posible viajar desde Esquel hasta la Estación Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires, combinando trayectos y demorando más de dos días en completar el recorrido.

En 1993, un decreto presidencial cerró el ramal, pero desde 1994 La Trochita volvió a funcionar, administrada por las provincias de Chubut y Río Negro (con las estaciones de Esquel y El Maitén), convirtiéndose en un servicio turístico emblemático para ambas provincias. En 1999 fue declarado Monumento Histórico Nacional.

El recorrido turístico actual: Esquel - Nahuelpan

Hoy, La Trochita ya no realiza su recorrido completo, pero desde la Estación Esquel ofrece un recorrido conmovedor hacia la Estación Nahuelpan. Se recomienda llegar una hora antes de la partida para conocer el Paseo Ferroviario, una muestra histórica con piezas del tren ubicada en la estación original de Esquel, y realizar el check in. El paseo también permanece abierto al regreso del tren durante media hora.

El viaje, de ida y vuelta, tiene una duración total de 3 horas y recorre 19 kilómetros con 49 curvas. Durante el trayecto se llega a la famosa "Curva del huevo";, donde a través de las ventanillas puede verse la formación completa circulando en una pronunciada curva: la fotografía obligada del recuerdo.

En el camino, además, los vehículos que circulan por las rutas de acceso a Esquel suelen detenerse para saludar el paso de La Trochita.

Al llegar a la Estación Nahuelpan, la comunidad originaria que habita la zona recibe cordialmente a los visitantes con artesanías y tortas fritas. Durante la parada -de aproximadamente 45 minutos-, mientras la locomotora realiza las maniobras para el regreso, es posible visitar el Museo de Culturas Originarias Tehuelche-Mapuche, la

Casa de las Artesanas y el Paseo de Artesanos.

A bordo, los guías explican la historia del Viejo Expreso Patagónico y las particularidades de este tren. El servicio incluye bebidas y opciones caseras en el coche bar, con una estadía rotativa sugerida de 15 minutos para que todos los pasajeros puedan disfrutarlo. Además, la formación cuenta con un coche con rampa para sillas de ruedas e información en sistema Braille.

La Trochita también admite viajar con mascotas pequeñas y medianas (hasta 15 kg) en un coche señalizado, bajo ciertas condiciones de seguridad e higiene.

¿Cuánto cuesta viajar en La Trochita?

La salida Esquel - Nahuelpan opera los sábados a las 10 hs. Las tarifas vigentes

son:

? Residente Nacional Mayor: $78.000

? Residente Nacional Jubilado: $58.000

? Residente Nacional Estudiante Universitario: $58.000

? Residente Nacional Menor (6 a 12 años): $55.500

? Residente Provincial Mayor: $62.500

? Residente Provincial Menor (6 a 12 años): $47.000

? Residente Esquel/Trevelin: $37.500

? Internacional: $136.000

Los menores de 5 años viajan sin cargo, sin ocupar asiento y acompañados por un

adulto (un menor sin cargo por adulto).

Las entradas pueden adquirirse online a través de latrochita.org.ar o consultando en

la Estación Esquel.

Comienza a planificar tu invierno.

Más info: Subsecretaría de Turismo +542945529616



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