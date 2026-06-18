La Justicia validó el traslado de la sede social de la AFA a Pilar

La Cámara Nacional en lo Civil anuló la designación de veedores ordenada por el ministerio de Justicia, con lo que dejó sin efecto el control ejercido por la Inspección General de Justicia, con jurisdicción en la CABA.

18 de Junio de 2026 11:04hs

La Cámara Nacional en lo Civil falló a favor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y validó el traslado de su sede social a Pilar. En su resolución, el tribunal anuló la designación de veedores ordenada por el ministerio de Justicia, con lo que dejó sin efecto el control ejercido por la Inspección General de Justicia (IGJ) con jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires.

La AFA había impugnado la intervención alegando que la incorporación de funcionarios externos era ilegítima y respondía a una finalidad política ajena a la ley. Esos argumentos fueron valorados por la Cámara, que consideró que la medida del ministerio excedió las atribuciones correspondientes.

El fallo determinó la cancelación de la inscripción de la AFA en el registro público a cargo de la IGJ y ordenó que ahora los controles recaigan sobre la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires. La decisión se apoyó en la modificación del domicilio social aprobada por la Asamblea en 2024 y en la consecuente inscripción provincial de la entidad.

El tribunal sostuvo que, mientras no se impugne un acto administrativo provincial, éste tiene la misma validez que los dictados por organismos nacionales, y por ello la IGJ carece de facultades para revisar las decisiones del registro bonaerense. En consecuencia, la Cámara confirmó la eficacia del nuevo domicilio social y la prevalencia de la autoridad provincial en la fiscalización de la AFA.