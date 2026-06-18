El Gobierno condicionó la compra de Telefónica a que Telecom se desprende de 6 millones de usuarios

La medida busca evitar que la operación genere una concentración excesiva en el sector de las telecomunicaciones que perjudique a los consumidores.

18 de Junio de 2026 12:03hs

El Gobierno condicionó la aprobación de la compra de Telefónica por parte de Telecom a que la empresa se desprenda de 6 millones de usuarios, según informó la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC). La medida busca evitar que la operación genere una concentración excesiva en el sector de las telecomunicaciones que perjudique a los consumidores.

Además de la cesión masiva de clientes, la ANC exige que Telecom transfiera la infraestructura asociada y garantice el acceso temporal a redes, espectro y sistemas a un nuevo competidor para asegurar la continuidad del servicio durante la transición. También ordenó la devolución de 130 MHz de espectro radioeléctrico, con una entrega inmediata de 60 MHz a nivel nacional y liberaciones adicionales en zonas de alta concentración.

En las áreas donde la cuota minorista resultante supere el 50%, la compañía deberá ceder clientes de banda ancha fija a otros operadores. Según el informe técnico del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) en el que se basó la decisión, esas cesiones buscan preservar la competencia efectiva en los mercados locales.

Las autoridades sostienen que, sin condicionamientos, la fusión habría concentrado cerca del 70% de los servicios en un solo grupo económico; con las medidas impuestas, estiman que la participación quedará cercana al 50%, porcentaje que consideran compatible con un mercado más abierto y competitivo.